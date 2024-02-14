Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi

Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.