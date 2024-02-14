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Ali Yıldırım Sezer, “AK Parti Belediyeciliğinin farkını yaşatmayı sürdüreceğiz”

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İlçede esnaf ziyaretlerini devam ettiren Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “AK Parti belediyeciliğinin farkını Gölcük’te yaşatmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ali Yıldırım Sezer, “AK Parti Belediyeciliğinin farkını yaşatmayı sürdüreceğiz” mask
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Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart 2024 Yerel seçimleri kapsamında ilçe esnaflarını tek tek ziyaret ederek desteklerini istedi. Başkan Sezer, ziyaretler kapsamında ziyaret ettiği Dumlupınar Mahallesi esnafından büyük destek gördü. Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti ve MHP İlçe başkanları ve yöneticileri ile saha çalışmalarını sürdüren Başkan Sezer, “ AK Parti belediyeciliğinin farkını Gölcük’te yaşatmayı sürdüreceğiz” dedi.

HER ZAMAN SAHİP ÇIKTINIZ

Ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşların duasını almak için hizmet ürettiklerini belirten Başkan Ali Yıldırım Sezer, “Esnaflarımız AK Parti belediyeciliğine her zaman sahip çıktı, şimdi de sahip çıkacaklarından hiçbir şüphemiz yok. Sürdürülebilir bir şehir inşa etmek yolunda gayretlerimizden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Yeni dönemde gerçekleştireceğimiz yatırımlarımız ile ilçemize dinamizm, estetik ve daha güçlü bir vizyon katma odağında olacağız. ‘Kalkınma yerelde başlar’ şiarıyla da AK Belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin farkını bir kez daha Gölcük’ümüze hissettireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Bülten

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14 Şub 2024 - 14:27 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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