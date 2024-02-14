Kocaman KAR-MEK’i ziyaret etti

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi’nde bulunan KAR-MEK kursunu ziyaret etti. Başkan Kocaman’a bu ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

BİZDE MUTLUYUZ

Kartepeli kadınlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Kadınlarımızın hayatın içerisinde olması, üretime katkı vermesi bizim için çok kıymetlidir. Sizler mutlu olduğunu sürece bizlerde mutluyuz” dedi.

EKONOMİYE KATKI

Kadınlar tarafından üretilen tekstil ürünlerini inceleyen Başkan Kocaman, “Kadınlarımız burada yaptıkları ürünler ile yeteneğini keşfetmesinin yanı sıra aile ekonomisine de katkı vermektedir. Kartepeli kadınlarımız çok kaliteli ürünler ortaya çıkarıyorlar. Öğrenmenin yaşı yoktur” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten