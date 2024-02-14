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KAMUSEN, “Memur ve emeklilerin sorunları geri plana atılmamalı”

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Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu(KAMUSEN) Kocaeli Şubesi yaptığı basın açıklaması ile memurların sorunlarını dile getirdi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
KAMUSEN, “Memur ve emeklilerin sorunları geri plana atılmamalı” mask
KAMUSEN, “Memur ve emeklilerin sorunları geri plana atılmamalı”
KAMUSEN, “Memur ve emeklilerin sorunları geri plana atılmamalı”
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Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklaması ile memurların sorunlarını dile getirdi. İzmit Sabri Yalım Parkı’nda bir araya KAMUSEN üyeleri adına basın açıklamasını Kocaeli İl Temsilcisi Cihat Çoban okudu.

KAMUSEN, “Memur ve emeklilerin sorunları geri plana atılmamalı”

MEMUR VE EMEKLİLERİN SORUNLARI GERİ PLANA ATILMAMALI

Cihat Çoban açıklamasına yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde gündemin, siyaset ağırlıklı ilerlemekte olduğunu söyleyerek; “Ancak özellikle memur ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar ve beklentileri bu süreçte geri plana atılmamalı, milyonlarca vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren konular seçim gündemi ile ötelenmemelidir.  Memurlar, emekliler ve aileleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerinin iktidarımız nezdinde mutlak surette karşılık bulması ve sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.” Dedi.

KAMUSEN, “Memur ve emeklilerin sorunları geri plana atılmamalı”

MECLİSE TAŞINMALI

Çoban “Hatırlanacağı gibi 2023 yılında yürürlüğe giren uygulama ile kamu görevlilerinin ek gösterge sorunu büyük ölçüde çözülmüş iken o dönemdeki ikazlarımızın karşılık bulmaması nedeniyle 1. dereceye gelen memurlarımız açısından bir haksızlık ortaya çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet yetkilileri de genel seçimler öncesinde bu durumun düzeltileceğine ve birinci dereceye gelmiş tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğine dair taahhütte bulunmuştu. Hatta dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konu hakkındaki kanun teklifinin hazır olduğunu belirtmişti. Ne var ki, bugüne kadar bu yönde atılmış herhangi bir adım olmadığını görmekteyiz. Devlette devamlılık esastır. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimler öncesinde verdiği sözün gereği yerine getirilmeli, önceki çalışma Bakanı döneminde hazırlanan teklif, vakit geçirilmeden TBMM gündemine taşınmalıdır.” dedi

GÜÇLÜ DEVLETLER MEMURLARINI GÜÇLÜ KILAR

Türkiye Kamu-Sen olarak yardımcı hizmetli personelimizin haklı taleplerinin daima takipçisiyiz, bu sorun çözülünceye kadar mücadele etmeye kararlıyız” diyen Çoban  “Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıla dayanan kadim devlet anlayışımızın bakiyesi üstünde yükselmiş, köklü bir kamu yönetimi ve memur geleneğine sahiptir. Güçlü devletler, temsilcisi olan memurlarını da güçlü kılar. İkinci asrının başlangıcında, 2024 yılı Emekli Yılı ilan edilmişken devletimizin memur ve emeklilerini mağdur bırakmayacağını ümit ediyoruz. “ şeklinde konuştu

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14 Şub 2024 - 14:29 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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