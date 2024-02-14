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14 Şub 2024 - 14:41- Asayiş G:

Kuzenine kurşun yağdırarak öldürmüştü, tanıklar cinayetten önce yaşananları anlattı

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İzmit ilçesinde radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'ın, kuzeni tarafından tabanca ile 10 el ateş edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında tanıklar dinlendi.

Kuzenine kurşun yağdırarak öldürmüştü, tanıklar cinayetten önce yaşananları anlattı
Kuzenine kurşun yağdırarak öldürmüştü, tanıklar cinayetten önce yaşananları anlattı
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Tanıklardan B.D., olaydan bir ay önce sanığın Hürrem Doğan'ın abisiyle yaptığı telefon görüşmesine şahit olduğunu söyleyerek, "Küfürler ederek 'sizi öldüreceğim' şeklinde sözler söylüyordu. C. ile konuştuğumuzda şikayetçi olmaya karar verdi. Sonrasında beni tanık olarak karakola çağırdılar. Zaten tanık olarak ifade verdiğim gün Hürrem'in öldürüldüğünü duydum" dedi.

Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki sitenin otoparkında 10 Ocak 2023'de meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline yürüdüğü esnada sağlık teknikeri kuzeni İrfan Özbay (52) tarafından tabancayla vuruldu. 10 kurşunun isabet ettiği Hürrem Doğan hayatını kaybetti, İrfan Özbay ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuzenine kurşun yağdırarak öldürmüştü, tanıklar cinayetten önce yaşananları anlattı

"SANIK AKRABALARI TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

İrfan Özbay'ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu, tutuklu sanık ise duruşmaya katılmadı. Tanık olarak dinlenen sanığın iş arkadaşı Ö.Ç., "Olayın olduğu gün öğle saatlerine kadar beraberdik. Hatta İrfan, ben ve bir başka arkadaşımız akşam alkollü mekana gitme konusunda sözleşmiştik. Ertesi gün sabah da 'Çorba içeriz' diye konuşmuştuk. Hatta İrfan Antalya'ya gideceğini, kız arkadaşı ile tatil planı olduğunu, bilet aldığını anlatıyordu. Olaydan tam olarak ne zaman önce olduğunu hatırlamadığım tarihte İrfan, eli yüzü yaralı şekilde işe gelmişti. Ne olduğunu sorduğumda trafik kazası olduğunu söylemişti. Bir ay sonra trafik kazası geçirmediğini, akrabaları tarafından darp edildiğini söyledi. Beraber adliyeye geldik. Savcıya 'Şikayetimden vazgeçiyorum' dedi. Savcı, 'Neden vazgeçiyorsun?' diye sorduğunda, 'Akrabalarım olduğu için vazgeçiyorum' dedi. Ben de sordum ancak cevap vermedi ama tedirgin davranışları vardı" dedi.

Kuzenine kurşun yağdırarak öldürmüştü, tanıklar cinayetten önce yaşananları anlattı

"İRFAN BİZE, 'SIKINTILARIM VAR, BU ŞEHİRDEN GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ"

İrfan Özbay'ın olaydan önce tayinini istediğini söyleyen Ö.Ç., "Olay olmadan 20 gün önce İrfan, Tekirdağ'a resmi evrakla tayinini istedi. Nedenini sorduğumuzda, 'Sıkıntılarım var, bu şehirden gitmek istiyorum' dedi. Kızım judocu olduğu için bir keresinde İrfan'ı turnuvaya izlemeye davet etmiştim ancak spor salonunda tedirgin oldu. Nedenini sorduğumda, 'Beni darp edenlerden birini gördüm. Eliyle bana yuvarlak hareketi yaptı' dedi. Ben de 'Sakin ol, başını belaya sokma' dedim. Bilgim bundan ibarettir. Darp olayından sonra İrfan değişik bir insan oldu. Huzursuzluk içindeydi, dalıp dalıp gidiyordu. 'Darp olayından başka bir şey var ve bize söylemiyor' diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Kuzenine kurşun yağdırarak öldürmüştü, tanıklar cinayetten önce yaşananları anlattı

"TANIK OLARAK İFADE VERDİĞİM GÜN HÜRREM'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYDUM"

Tanık olarak dinlenen B.D. ise "2022 yılının aralık ayında maktulün abisi C. ile çarşıda kahve içerken kendisinin telefonu çaldı. Ses hoparlörde olduğu için konuşmaları duydum. Adının İrfan olduğunu öğrendiğim şahıs telefondan sinkaflı küfürler ederek 'Sizi öldüreceğim' şeklinde sözler söylüyordu. C. karşılık vermedi, 'Bizi öldürdükten sonra eline ne geçecek?' gibi sözler söyledi ve telefonu kapattı. C. ile konuştuğumuzda şikayetçi olmaya karar verdi. Sonrasında beni tanık olarak karakola çağırdılar. Zaten tanık olarak ifade verdiğim gün Hürrem'in öldürüldüğünü duydum. Bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Daha önce de C. bana İrfan'ın Hürrem'i silahla tehdit ettiğini bana anlatmıştı" dedi.

Kuzenine kurşun yağdırarak öldürmüştü, tanıklar cinayetten önce yaşananları anlattı

"MÜVEKKİLİM TEHDİT EDİLDİ"

Sanık avukatı da müvekkilinin tehdit edildiğini, gelecek celse buna ilişkin mesaj kayıtlarını mahkemeye sunacağını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, sanık İrfan Özbay ilk duruşmadaki savunmasında, Hürrem Doğan'ın babası H.'nin kendi dini nikahlı eşi ile cinsel birliktelik yaşadığını, bu sebeple aralarında husumet bulunduğunu, Hürrem Doğan'ın ve abisinin bu husumet dolayısıyla kendisini darp ederek kadın kıyafeti giydirdiklerini ve o anları videoya aldıklarını ifade etmişti. Şikayetçi olduğunu ancak ölüm ve görüntüleri yayma tehditleri aldığını belirten Özbay, olayın bu sebeple gerçekleştiğini söylemişti.

Kaynak: İHA

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14 Şub 2024 - 14:41 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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