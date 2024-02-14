Karayolu işleri yaptırılacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Darıca Belediyesi ihale usulü karayolu işleri yaptıracak. 2024 yılı Darıca Geneli Yol Bakım, Onarım Ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 7 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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