Valilikten yağmur ve kar uyarısı

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak yağış nedeniyle metrekareye 21 ile 50 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların 1000 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Jeol.müh. Behzat Gönül - Deprem uyarısı da yapsalar. Sevap olduğunu söyleyenler var. "AFAD" bu konuda araştırma yapıyor diye haberler yayınlandı basın ve tv de.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.