Valilikten yağmur ve kar uyarısı

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak yağış nedeniyle metrekareye 21 ile 50 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Yağışların 1000 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ