DEVA’da ilçe başkanı ve yöneticiler istifa etti

ÇAYIROVA İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİMDEN İSTİFA

Yerel seçim çalışmalarına devam eden DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı Karamürsel, Kartepe, Kandıra, İzmit, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze Belediye Başkan Adayı isimleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük, Başiskele, Çayırova ve Darıca Belediye Başkan Adayları’nı belirleme çalışmalarını süren DEVA Partisi Kocaeli İl Teşkilatları’nda beklenmedik bir istifa geldi. DEVA Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç ve beraberinde yer alan bazı ilçe yöneticileri istifa ettiklerini açıkladı. Yaptıkları basın açıklamasıyla istifa duyurulurken işbirliği yapılmaması sebebiyle istifa kararı alındı.

DAHA FAYDALI OLACAĞINI BİLDİRDİK

DEVA Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında “8 Kasım 2020 tarihinden bu yana Deva Partimizin Çayırova teşkilatının kurucu ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmaktayız. Kurulduğumuz günden beri ilçemizde partimizin bize verdiği, teşkilat olarak yapmamız gereken her türlü çalışmaları başarıyla gerçekleştirdik. 31 Mart Yerel Seçimleri sebebiyle teşkilat olarak il başkanlığımıza genel merkezimize yerel seçimler için ilçemizde oluşan seçim işbirlikleriyle yarışa dâhil olmanın daha faydalı olacağı kanaatimizi ilçe yönetim kurulu üyelerimizin tamamının kanaati olarak bildirdik.

KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Bu süreçte; parti kurullarımızın yerel seçimler ile ilgili kararların, mutlaka ve mutlaka o ilçenin yönetim kurulu üyelerimizin kanaatleriyle karar verileceği sözü defaatle birçok kez bizlere iletildi. Bugün geldiğimiz noktada Çayırova ilçe teşkilatımızın ilçemiz ile ilgili fikir ve değerlendirmelerinin tersi yönünde ve teşkilatımızın kanaatleri ve önerileri yok sayılarak, şeffaf olmayan ve partimizin temel değerleriyle bağdaşmayan süreçleri kabul etmemiz mümkün değildir. Biz yaklaşık dört yıldır; Çayırovamız ve Çayırovalılar için sahadayız.

Vatandaşlarımıza ilçemizi, hizmet belediyeciliği ile tanıştıracağımıza söz verdik.

ÜYELİKLERİMİZDEN İSTİFA EDİYORUZ

İdeallerin başarıya ulaşabilmesi, ilçemizde yapılacak seçim işbirlikleriyle mümkün olabilmektedir. Hepimiz Çayırovalı’yız. As olan ilçemiz ve ilçemizin vatandaşlarının kazanımlarıdır. Bu sebeple tarafımızı halkımızın beklentilerine uygun olarak Çayırova’mızın yarınlarına katkı sağlamak üzere belirledik. Bu sebeple aşağıdaki isimleri yazılı tüm yönetim kurulu üyeleri olarak Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz. Bugüne kadar görev yaptığımız süre boyunca bizlere destek olan Deva Partisi yetkili kurullarına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.