İYİ Parti Kartepe adayı Tamyüksel: “Üçüncü bir yol olmak için görevi kabul ettim”

KARTEPE ADAYI TAMYÜKSEL OLDU
Yerel seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Kartepe adayını da belirledi. İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, partisi tarafından Kartepe Belediye Başkan adayı gösterildi. Tamyüksel adaylığının açıklanmasının ardından gazetemize açıklamalarda bulundu.
İYİ BELEDİYECİLİK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı olan ve Kartepe Belediye Başkan adayı gösterilen Haluk Tamyüksel, şunları söyledi: “Öncelikle Kartepe’ye, partimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Beş senedir dilimiz döndüğünce siyaset üretmeye çalıştık. An itibariyle de genel merkez ve teşkilatlarımız bu yükü omuzlamamızı talep etti. Bende Kartepe’ye üçüncü bir yol olabilmek adına bu görevi kabul ettim. Siyaset uzun soluklu bir iş. İktidar ile muhalefeti daha doğru siyaset yapmaya teşvik edebilmek ve vatandaşlarımızı iyi belediyecilik ile buluşturmak için mücadele edeceğiz.”
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mahmut.. - yani insan kazanamayacağı yarışa neden girerki...
Poyraz - Adam gibi adam Allah yolunu açık etsin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.