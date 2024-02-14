İYİ Parti Kartepe adayı Tamyüksel: “Üçüncü bir yol olmak için görevi kabul ettim”

KARTEPE ADAYI TAMYÜKSEL OLDU

Yerel seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Kartepe adayını da belirledi. İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, partisi tarafından Kartepe Belediye Başkan adayı gösterildi. Tamyüksel adaylığının açıklanmasının ardından gazetemize açıklamalarda bulundu.

İYİ BELEDİYECİLİK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı olan ve Kartepe Belediye Başkan adayı gösterilen Haluk Tamyüksel, şunları söyledi: “Öncelikle Kartepe’ye, partimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Beş senedir dilimiz döndüğünce siyaset üretmeye çalıştık. An itibariyle de genel merkez ve teşkilatlarımız bu yükü omuzlamamızı talep etti. Bende Kartepe’ye üçüncü bir yol olabilmek adına bu görevi kabul ettim. Siyaset uzun soluklu bir iş. İktidar ile muhalefeti daha doğru siyaset yapmaya teşvik edebilmek ve vatandaşlarımızı iyi belediyecilik ile buluşturmak için mücadele edeceğiz.”