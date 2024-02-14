Körfez Belediyesi’nde zabıtalara eğitim

Körfez Belediyesi kurum içi eğitimlerini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafında verilen eğitim, Körfez Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde zabıta personellerine; uygulanması gereken kanunları, tebligat kanunu, zabıta yönetmeliği, mevzuat kanunu gibi birçok hususu anlatan Faruk Tarı, önemli tavsiyelerde bulundu.
ZABITA KANUNLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Zabıta personeline yönelik verilen eğitimde, birçok konuyu ele alan Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, zabıtanın görev sorumluluklarına da değindi. Belediye Zabıta Yönetmeliği, Kabahatler Kanunu, mevzuat kanunu, tebligat kanunu, zabıta yönetmeliği, görev hak ve ödevler gibi konular da bilgiler verildi.
SORULAR CEVAPLANDI
Zabıtanın görevleri konusunda gerekli ayrıntılara değinen Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, eğitim sürecinde kullandığı görsel ve kısa filmlerle de görevli personele bilgiler aktarımında bulundu. Eğitimin tamamlanmasının ardından, Faruk Tarı merak edilen soruları cevapladı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.