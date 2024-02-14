Başkan adaylarından yaratıcı sloganlar "Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum"

'SORUN ÇOK BİLİYORUM, AZ KALDI GELİYORUM'

31 Mart günü yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, belediye başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Bazı belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları için kullandığı sloganlar ilgi çekti. Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gebze Bağımsız Belediye Başkan adayı Muhammet Tuluk’un seçim hazırlattığı afişler asıldı. Tuluk’un afişlerde yer alan, ‘Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum’ sloganı kafalarda yer edindi.

'GÜL GİBİ KÖRFEZ'İN GÜL GİBİ BAŞKANI'

Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan adayı ise Gülsüm Demir oldu. Gülsüm Demir’in ‘Gül Gibi Körfez’in Gül Gibi Başkanı” sloganıyla tanıtılması dikkat çekti.

Kaynak: HABER MERKEZİ