Başkan adaylarından yaratıcı sloganlar "Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum"

'SORUN ÇOK BİLİYORUM, AZ KALDI GELİYORUM'
31 Mart günü yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, belediye başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Bazı belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları için kullandığı sloganlar ilgi çekti. Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gebze Bağımsız Belediye Başkan adayı Muhammet Tuluk’un seçim hazırlattığı afişler asıldı. Tuluk’un afişlerde yer alan, ‘Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum’ sloganı kafalarda yer edindi.
'GÜL GİBİ KÖRFEZ'İN GÜL GİBİ BAŞKANI'
Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan adayı ise Gülsüm Demir oldu. Gülsüm Demir’in ‘Gül Gibi Körfez’in Gül Gibi Başkanı” sloganıyla tanıtılması dikkat çekti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Eğer körfez gül gibi ise gül başkana ne gerek var slogan yanlış resmen Şener SÖĞÜT başkanı övmüşsün
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.