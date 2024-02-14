Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Şub 2024 - 15:33- Gündem G:

Başkan adaylarından yaratıcı sloganlar "Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum"

ABONE OL Google News Sayfamız

Gebze Bağımsız Belediye Başkan adayı Muhammet Tuluk’un ‘Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum’ sloganıyla seçim çalışması yapması, Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Gülsüm Demir’in ‘Gül Gibi Körfez’in Gül Gibi Başkanı” sloganıyla tanıtılması dikkat çekti.

Başkan adaylarından yaratıcı sloganlar "Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum" mask
Başkan adaylarından yaratıcı sloganlar "Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum"
Başkan adaylarından yaratıcı sloganlar "Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum"
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

'SORUN ÇOK BİLİYORUM, AZ KALDI GELİYORUM'
31 Mart günü yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, belediye başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Bazı belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları için kullandığı sloganlar ilgi çekti. Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gebze Bağımsız Belediye Başkan adayı Muhammet Tuluk’un seçim hazırlattığı afişler asıldı. Tuluk’un afişlerde yer alan, ‘Sorun çok biliyorum, az kaldı geliyorum’ sloganı kafalarda yer edindi.

Başkan adaylarından yaratıcı sloganlar

'GÜL GİBİ KÖRFEZ'İN GÜL GİBİ BAŞKANI'
Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan adayı ise Gülsüm Demir oldu. Gülsüm Demir’in ‘Gül Gibi Körfez’in Gül Gibi Başkanı” sloganıyla tanıtılması dikkat çekti.

Başkan adaylarından yaratıcı sloganlar

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Körfez, başkan, Türkiye, Gebze, seçim

14 Şub 2024 - 15:33 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Eğer körfez gül gibi ise gül başkana ne gerek var slogan yanlış resmen Şener SÖĞÜT başkanı övmüşsün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 16:27

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Berlin’de Kocaeli’nin sağlık turizmi tanıtıldı mask
Berlin’de Kocaeli’nin sağlık turizmi tanıtıldı
Şirinevler’de cemaat, esnaf ve işçilerle buluşma mask
Şirinevler’de cemaat, esnaf ve işçilerle buluşma
Vali Yavuz, kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi mask
Vali Yavuz, kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi
Darıca’ya iki imparator tamarin geldi mask
Darıca’ya iki imparator tamarin geldi
Körfez Belediyesi’nde zabıtalara eğitim mask
Körfez Belediyesi’nde zabıtalara eğitim
Uçakla yolculukta yeni dönem! Artık ücretli olacak mask
Uçakla yolculukta yeni dönem! Artık ücretli olacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL