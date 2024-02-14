MHP, 52 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 16'ncı ve son etap olarak adaylıklarının belirlendiğini ifade etti. Durmaz, bu kapsamda, 33 ilçe ve 19 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: NTV