Alemdar: En genç takımız

RAKİBİMİZ 30 TANE TRANSFER YAPTI

Hasan Alemdar maç sonu açıklamalarında ye’nin en genç kadrosuyuz. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularla 1. Lig’de oynuyoruz. Şuanda Play Off’a kaldık. Rakibimiz Çatalacaspor 30 tane transfer yapan bir ekip. Yabancı ülkeden futbolcu getirdiler. Ona rağmen başa baş mücadele ettik. Milli kalecimiz 43. dakikada sakatlandı ve maça devam edemedi. Daha genç bir kalecimiz ile maçı tamamladık. 2-2’yi yakaladık ama uzatma dakikalarında şanssız bir gol yedik.

“PLAY OFF’TAYIZ”

Hasan Alemdar açıklamalarının son bölümünde, “Maçı kaybettik ama Play Off’tayız ve mutluyuz. Rakibimiz Kayserispor, Şırnak2ta 4-4 berabere kaldı. Önümüzde Sakarya maçımız var. O maçı oynamadan biz zaten Play OFf’u garantiledik. Türkiye’nin en genç kadrosu bizde. Sadece ilimizden, altyapımızdan olan oyuncularla çıktığımız kadroyla Kadınlar Süper Ligi için Play Off’ta mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.