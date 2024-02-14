Darıca’ya iki imparator tamarin geldi

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’na iki yeni üye katıldı. Güneybatı Amazon havzasının endemik türlerinden olan imparator tamarin maymunlarından iki erkek tamarin hayvanat bahçesinin en yeni sakinleri oldu. Sosyal yapısı ve kompleks grup dinamikleriyle bilinen imparator tamarinler, dikkat çekici uzun ve beyaz bıyıklarıyla parkın en etkileyici canlıları arasında yer alıyor. Tamarinler, yavrularının doğumu ve bakımını tüm grup üyeleri tarafından kolektif bir sorumluluk olarak görüyor. Aralarındaki oyun ve yiyecek paylaşımı ise bu etkileyici türün sosyal etkileşimlerinin temelini oluşturuyor. Habitatlarının tahrip edilmesiyle nüfusları azalan imparator tamarinler için FYZoo, onların doğal yaşam koşullarına ve ekolojik ihtiyaçlarına uygun bir ortam sağlayarak hayatlarını devam ettirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ