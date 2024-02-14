Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız”

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, 14 Şubat’ta ‘sevdam’ dediği İzmit’te eşi ile birlikte kadın esnafları ziyaret etti, karanfil takdim etti.

Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız” mask
Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız”
Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız”
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, eşi Hanife Tutuş ile birlikte kadın esnafları ziyaret etti, karanfil takdim etti. Fethiye Caddesi’nde bulunan Bilin, Karagöz ve Öztalay İş Hanları’nda bulunan kadın esnafları ziyaret eden Başkan Adayı Tutuş’a, eşi Hanife Hanım dışında İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ve kadın kolları yöneticileri de eşlik etti.

Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız”

KARANFİL TAKDİM ETTİ

Eşi ile birlikte girdiği esnaflarda ilgiyle karşılanan Tutuş, “Kadın esnaflarımızı İzmit'imizin çiçekleri olarak görüyorum. Kadınların, yapıları itibariyle girişimci ruha sahip olduklarını düşünüyorum. Girişimci olmak için hayal, fikir, cesaret ve yetenek gerekiyor. Girişimci insanların başarı hikayelerini dinlediğimizde, hepsinin ilk cümlesi bir hayali anlatmakla başlıyor.

Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız”

YENİDEN ESERLERLE BULUŞTURACAĞIZ

Aslına bakarsanız, istisnasız hepimizin hayalleri var. Bizler yeni Bir İzmit'i hayal ederken toplumumuzun her kesimini bu hayale dahil ediyoruz. İzmit hepimizin yaşadığı, günlük nüfusu itibariyle koskoca kente ev sahipliği yapan bir ilçemiz. Bu sebeple, İzmit'imiz yeniden eser ve hizmet siyaseti ile marka ilçe haline getireceğiz" dedi.

Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız”
Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız”

Kaynak: Bülten

# ilçe, başkan, HER, VAR, İzmit, ziyaret, hizmet, yeni

14 Şub 2024 - 16:10 - Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız” mask
Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız”
MHP, 52 belediye başkan adayını daha açıkladı mask
MHP, 52 belediye başkan adayını daha açıkladı
DEVA’da ilçe başkanı ve yöneticiler istifa etti mask
DEVA’da ilçe başkanı ve yöneticiler istifa etti
Ali Yıldırım Sezer, “AK Parti Belediyeciliğinin farkını yaşatmayı sürdüreceğiz” mask
Ali Yıldırım Sezer, “AK Parti Belediyeciliğinin farkını yaşatmayı sürdüreceğiz”
Kocaman KAR-MEK’i ziyaret etti mask
Kocaman KAR-MEK’i ziyaret etti
İYİ Parti’nin Kartepe adayı belli oldu mask
İYİ Parti’nin Kartepe adayı belli oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL