Tutuş, “Sevdamız olan İzmit’i hizmet ve eserlerle buluşturacağız”

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, eşi Hanife Tutuş ile birlikte kadın esnafları ziyaret etti, karanfil takdim etti. Fethiye Caddesi’nde bulunan Bilin, Karagöz ve Öztalay İş Hanları’nda bulunan kadın esnafları ziyaret eden Başkan Adayı Tutuş’a, eşi Hanife Hanım dışında İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ve kadın kolları yöneticileri de eşlik etti.

KARANFİL TAKDİM ETTİ

Eşi ile birlikte girdiği esnaflarda ilgiyle karşılanan Tutuş, “Kadın esnaflarımızı İzmit'imizin çiçekleri olarak görüyorum. Kadınların, yapıları itibariyle girişimci ruha sahip olduklarını düşünüyorum. Girişimci olmak için hayal, fikir, cesaret ve yetenek gerekiyor. Girişimci insanların başarı hikayelerini dinlediğimizde, hepsinin ilk cümlesi bir hayali anlatmakla başlıyor.

YENİDEN ESERLERLE BULUŞTURACAĞIZ

Aslına bakarsanız, istisnasız hepimizin hayalleri var. Bizler yeni Bir İzmit'i hayal ederken toplumumuzun her kesimini bu hayale dahil ediyoruz. İzmit hepimizin yaşadığı, günlük nüfusu itibariyle koskoca kente ev sahipliği yapan bir ilçemiz. Bu sebeple, İzmit'imiz yeniden eser ve hizmet siyaseti ile marka ilçe haline getireceğiz" dedi.

Kaynak: Bülten