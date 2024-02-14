Vali Yavuz, kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul müdürü Ömer Yılmaz ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Yavuz'a öğrenciler çiçek takdim etti.

Söyleşide konuşan Vali Yavuz, söz konusu liselerin, sosyal bilim alanında insan yetiştirmek ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karşılamak üzere kurgulandığını belirtti.

Bilgi ve bilimin tek başına yetmediğini aktaran Vali Yavuz, gelişen bilimin, hikmet ve irfanla buluşarak insanlığa yararlı olması gerektiğini bildirdi.

Vali Yavuz, meslek seçimlerinde de buna özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar sürekli akademik başarı peşinde koşarken hayatlarını ıskalıyorlar, o yüzden mutlu olabileceğiniz, sevebileceğiniz bir meslek seçin. Sadece 'yüksek puan aldım' diye tercihler yapmayın. 'İyi ki bu mesleği seçmişim' diyebileceğiniz meslekler seçin. Şahsen yine sizin oturduğunuz sıralara dönsem, yine bu mesleği seçerdim. O yüzden sizler de inşallah benim yaşlarıma geldiğinizde, 'iyi ki bu mesleği seçmişim, tekrar bu mesleği seçerim' deyin." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, meslek seçiminde dikkat etmeleri gereken konulardan bahseden Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Mutsuz insanlardan tavsiye almayın, mutsuz insanlar size doğru tavsiyeler veremezler. Kendi mesleğinde mutsuz olmuş insanlar, size doğru yolu gösteremezler. O yüzden mesleğinde başarılı olmuş ve yaptığı mesleği seven insanlarla konuşun. Sevgili gençler, mesleğinizi severseniz işinizi iyi yapar, insanlara iyi davranır ve insanları mutlu edersiniz. Mesleğinizi sevmezseniz kendiniz mutsuz olursunuz, hizmet etiklerinizi de mutsuz edersiniz. Yaptığınız işi sevmeniz, muhataplarınız için de çok önemli bir husustur. Aziz Türk Milleti'nin geleceği olan evlatlarım, sizlere gönülden başarılar diliyorum. Üniversite sınavına girecek gençlerimize gönüllerinde yer eden, hayal ettikleri, hayalini kurdukları meslekleri icra etmelerini diliyorum."

Mesleki tecrübelerini paylaşan Vali Yavuz, bu mesleğin güzel ve zor yönlerini de anlattı.

Daha sonra Vali Yavuz, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Vali Yavuz'a, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek de eşlik etti.

Kaynak: AA