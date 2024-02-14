Kanserle Mücadele Gönüllüleri eğlendi

GELİR HASTALAR YARARINA

İzmit Yelken Kulübünde bulunan Kocaeli kanserle Mücadele Derneği’nin bu etkinliğini derneğin gönüllüleri Günay Yüksel Dursun, İlknur Beder ve Nilüfer Karaca organize etti. Yemekli organizasyondan toplanan gelir, dernek etkinlikleri ve hastalar yararına kullanılacak.

ŞENOL ÇAÇA EĞLENDİRDİ

Türkiye’nin ünlü ve popüler mekanlarında sahne alan fantezi müziğin sevilen ismi Şenol Çaça; orkestrasıyla etkinlikte sahne aldı. Birbirinden keyifli şarkılarla Şenol Çaça, dernek üyelerini eğlendirdi, keyifli bir gün geçirmelerine, moral bulmalarına yardımcı oldu.

UZMAN İSİMLER- Prof.Dr. Zafer Utkan, Prof. Dr. Tijen Utkan, Prof. Dr.Salih Topçu, Uzm. Dr. Fatma Topçu, Prof.Dr. Betül Gönüllü, dernek başkanı Asiye Aslan, dernek yönetiminden Nergis Karabayır ve Uğur Mermerkaya etkinlikte görülüyor.

DÜZENLEYENLER- Etkinliği organize eden gönüllüler Günay Yüksel Dursun, İlknur Beder ve Nilüfer Karaca, organizasyona katılan sanatçı Şenol Çaça ile birlikte.

KEYİFLİ BULUŞMA- İzmit Yelken Kulübü’nde düzenlenen Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği’nin gelir amaçlı organizasyonuna katılanlar keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: Haber Merkezi