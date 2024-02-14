Şirinevler’de cemaat, esnaf ve işçilerle buluşma

Başkan Hürriyet ile Başkan Ercan, bölge esnafını ve işe gitmek için servis bekleyen işçileri de ziyaret ederek kolay gelsin dileklerini iletti. Hürriyet ve Ercan, vatandaşların taleplerini dinledi, yeni dönemde bölge için yapılacak yeni çalışmaları da aktardı.

Başkan Hürriyet, Şirinevler Camii’nde cemaatle sohbet etti, sonra birlikte kahvaltı da yaptı.

Kaynak: Bülten