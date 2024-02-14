Şirinevler’de cemaat, esnaf ve işçilerle buluşma

Başkan Hürriyet ile Başkan Ercan, bölge esnafını ve işe gitmek için servis bekleyen işçileri de ziyaret ederek kolay gelsin dileklerini iletti. Hürriyet ve Ercan, vatandaşların taleplerini dinledi, yeni dönemde bölge için yapılacak yeni çalışmaları da aktardı.
Başkan Hürriyet, Şirinevler Camii’nde cemaatle sohbet etti, sonra birlikte kahvaltı da yaptı.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.