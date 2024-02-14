Berlin’de Kocaeli’nin sağlık turizmi tanıtıldı

2-3 Şubat 2024 tarihlerinde ALZ Fuar tarafından UNICO Sigorta Ana Sponsorluğunda düzenlenen fuarın açılışına KOTO Başkanı Necmi Bulut,
Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ın da aralarında bulunduğu ilimizden kalabalık bir heyet de katıldı. Kocaeli’nin sağlık turizminden daha fazla pay alabilmesi adına yapılan çalışmalar fuarda anlatıldı, özellikleri tanıtıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.