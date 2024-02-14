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Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru

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Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında istihdam sayısını 32 milyon 56 bine yükselterek rekor seviyeye ulaşırken 2023'ün son ayında kaydedilen yüzde 48,8'lik istihdam oranı son 19 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru mask
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Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da söz konusu dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 8,8'e geriledi.

İstihdam sayısı ve oranında ise Cumhuriyet'in 100. yılında rekor verilere ulaşıldı. Aralık 2023'te istihdam, 32 milyon 56 bin kişiye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İstihdam sayısı, Aralık 2022'de 31 milyon 340 bin, Aralık 2021'de 30 milyon 31 bin olarak kaydedilmişti.

2005'ten itibaren aylık olarak açıklanmaya başlanan istihdam oranında da Aralık 2023 itibarıyla 19 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Söz konusu ayda istihdam oranı yüzde 48,8'e ulaştı. Bu oran Aralık 2022'de yüzde 48,1, Aralık 2021'de yüzde 46,8 ve Aralık 2005'te yüzde 39,9 olarak hesaplanmıştı.

KADIN İSTİHDAMINDA DA REKOR

Kadın ve erkeklerin istihdam durumu incelendiğinde de bazı veriler rekor olarak belirlendi. Erkek istihdam sayısı Aralık 2023'te 21 milyon 476 bin olurken istihdam oranı yüzde 66,1 olarak hesaplandı.

Kadınlarda ise söz konusu dönemde hem istihdam sayısında hem de istihdam oranında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bu dönemde, kadın istihdamı 10 milyon 580 bini gördü ve istihdam oranı yüzde 31,9'a yükseldi.

"İSTİHDAM PİYASASI KUVVETLİ DURUŞUNU KORUYOR"

Analist Özlem Derici Şengül, istihdam verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstihdam piyasasının kuvvetli bir seyir izlemeye devam ettiğini belirten Şengül, istihdam oranının yüzde 48,8'e, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,5'e yükseldiğine dikkati çekti. Şengül, artışların büyük bir kısmının istihdama dönüşmüş göründüğünü dile getirdi.

Yatırımların istihdam piyasasını etkilediğini vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimindeki zayıf seyre rağmen yatırım ivmesinin kuvvetli olması ve ücret artışlarının hizmet talebini kuvvetli tutması sayesinde istihdam piyasası yıl sonu itibarıyla kuvvetli duruşunu koruyor. Önümüzdeki dönemde sıkı para politikasının gecikmeli etkileri ve kredi koşullarının sıkılaşması toplam talebi düşüreceğinden istihdam piyasasının güç kaybettiğine şahit olabiliriz."

Kaynak: AA

# hizmet, Türkiye, para

14 Şub 2024 - 17:27 - Türkiye --- Okunma

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