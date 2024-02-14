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Alman Continental 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak

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Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, ulaşımda elektrikli araçlarla yaşanan dönüşümde daha rekabetçi olabilmek için 7 bin 150 kişinin işine son vereceğini bildirdi.

Alman Continental 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak mask
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Continental’den yapılan açıklamada, şirketin, otomotiv bölümünde araştırma ve geliştirme (AR-GE) verimliliğini artırmak için Aralık 2023'te duyurduğu küresel önlemleri uygulamaya koyduğu belirtildi.

Bu durumdan otomobil bölümünde yaklaşık 7 bin 150 pozisyonun etkileneceği belirtilen açıklamada, Almanya'da ve diğer yerlerde araştırma ile geliştirme fonksiyonları da dahil olmak üzere, şirket tesislerinin birleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, şirkette AR-GE alanında işten çıkarmaların bin 750 olacağı ve idari görevlerde ise 5 bin 400 kişinin işine son verileceği belirtildi.

Söz konusu işten çıkarmalar, Hannover merkezli lastik ve otomobil parçaları üreticinin küresel işgücünün yaklaşık 3,6'sına denk geliyor.

Continental, Kasım 2023’te 2025'ten itibaren yılda 400 milyon avro tasarruf etme planı kapsamında otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti.

Grup, 2022 sonu itibarıyla 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: AA

14 Şub 2024 - 17:29 - Dünya --- Okunma

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