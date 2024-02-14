Kocaelispor U19 lider olamadı

Eren Ocaklı’nın golüyle öne geçen Yeşil-Siyahlı ekibimiz ardından 2-1 geriye döştü. Son dakikalara doğru skoru eşitleyen temsilcimiz, üstünlük sayısına bir türlü ulaşamadı. Kazanması halinde liderliği ele geçirecek olan Adem Aydemir’in talebeleri fırsatı kaçırmış oldu. 18’inci haftayı 31 puanla liderin 2 puan gerisinde dördüncü sırada geçiren temsilcimiz cumartesi günü evinde Edirnespor ile karşılaşacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Yazık alt yapı ne halde Şu grupta bile lidet olmak için çırpınıyor İyili düşme yok
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.