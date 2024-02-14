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Amatör Süper Lig Play-Off 2-3 Mart haftası başlayacak

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Amatör Süper Lig’de normal sezon hafta sonundaki maçlarda geride kalacak. Play-Off’a yükselen takımların belli olduğu ligde düşecek son 2 takım belli olacak. Play-Off heyecanı 2-3 Mart haftasında başlayacak.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Amatör Süper Lig Play-Off 2-3 Mart haftası başlayacak mask
Amatör Süper Lig Play-Off 2-3 Mart haftası başlayacak
Amatör Süper Lig Play-Off 2-3 Mart haftası başlayacak
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SON 2 SORU YANIT BEKLİYOR

Amatör Süper Lig’de normal sezon hafta sonunda oynanacak maçlarda geride kalacak. İki grupta ilk 3’e giren takımların Play-Off oynayacağı, son 3’te kalanların ise küme düşeceği ligde 12 sorudan 10’u yanıtını buldu. Play-Off’a kalan 6 takım ile düşen 4 takım belli oldu. Son iki soru, küme düşecek son iki takım son hafta maçlarında ortaya çıkacak. A grubunda Kandıra Belediye, Sırrıpaşa FK ve Güneşspor’dan, B grubunda ise Hereke Yıldız, Bekirdere veya Yeniyalı Barboros’tan biri alt lige düşme üzüntüsü yaşayacak. Gözler Bekirdere-Hisareyn, Hereke Yıldız-Karamürsel, Tayfun-Yeniyalı Barbaros, ve Doğantepe-Sırrıpaşa FK maçlarında olacak.

Amatör Süper Lig Play-Off 2-3 Mart haftası başlayacak

BİR HAFTA ARA VERİLECEK

Bu arada Play-Off maçlarının başlama tarihi belli oldu. Tertip Kurulu normal sezonun ardından bir hafta ara verecek. 24-25 Şubat haftasında maç olmayacak. Play-Off maçları 2-3 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 6 takımın yer alacağı Play-Off’ta maçlar çift devreli lig esasına göre oynanacak. 10’ar maçın ardından Play-Off’u ilk 2’de bitiren takımlar doğrudan Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek. Birçok iddialı takımın bulunduğu Play-Off’ta büyük mücadele ve çekişmenin yaşanması bekleniyor.

Amatör Süper Lig Play-Off 2-3 Mart haftası başlayacak

# hafta

14 Şub 2024 - 17:54 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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