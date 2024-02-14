Amatör Süper Lig Play-Off 2-3 Mart haftası başlayacak

SON 2 SORU YANIT BEKLİYOR
Amatör Süper Lig’de normal sezon hafta sonunda oynanacak maçlarda geride kalacak. İki grupta ilk 3’e giren takımların Play-Off oynayacağı, son 3’te kalanların ise küme düşeceği ligde 12 sorudan 10’u yanıtını buldu. Play-Off’a kalan 6 takım ile düşen 4 takım belli oldu. Son iki soru, küme düşecek son iki takım son hafta maçlarında ortaya çıkacak. A grubunda Kandıra Belediye, Sırrıpaşa FK ve Güneşspor’dan, B grubunda ise Hereke Yıldız, Bekirdere veya Yeniyalı Barboros’tan biri alt lige düşme üzüntüsü yaşayacak. Gözler Bekirdere-Hisareyn, Hereke Yıldız-Karamürsel, Tayfun-Yeniyalı Barbaros, ve Doğantepe-Sırrıpaşa FK maçlarında olacak.
BİR HAFTA ARA VERİLECEK
Bu arada Play-Off maçlarının başlama tarihi belli oldu. Tertip Kurulu normal sezonun ardından bir hafta ara verecek. 24-25 Şubat haftasında maç olmayacak. Play-Off maçları 2-3 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 6 takımın yer alacağı Play-Off’ta maçlar çift devreli lig esasına göre oynanacak. 10’ar maçın ardından Play-Off’u ilk 2’de bitiren takımlar doğrudan Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek. Birçok iddialı takımın bulunduğu Play-Off’ta büyük mücadele ve çekişmenin yaşanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.