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14 Şub 2024 - 18:19- Perde Arkası G:

Deniz Mahallesi’ndeki kokunun kaynağı ne?

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Salı günü gazetemizi arayan vatandaşlar Derince Deniz Mahallesi’nde mide bulandıran gaz ve çürük kokusu nedeniyle midelerinin bulandığını, sağlıkları ile ilgili ciddi endişe duyduklarını kaydetti. Koku ile ilgili Büyükşehir, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü bilgilendirdiklerini söyleyen vatandaşlar, kokunun kaynağının araştırılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Deniz Mahallesi’ndeki kokunun kaynağı ne? mask
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MİDE BULANDIRIYOR

Vatandaşlar, kokunun ilk olarak pazartesi akşamı saat 19.00 ile 21.00 arasında aldıklarını midelerinin bulandığını ve nefes alamadıklarını belirtti. Ardından gece 04.30 gibi aynı kokunun evlerine girdiğini ve sabah 09.00’a kadar sürdüğünü ifade eden vatandaşlar, “Bu mahallede küçücük çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlı insanlar var. Sabah koku bitti sandık ama saat 14.00’de yeniden başladı. O kadar ağır ve yoğun bir koku var ki uykudan baş ağrısı ve mide bulantısıyla uyandırıyor. İnsanlar durumdan çok etkilendi.

BİLGİ İSTİYORUZ

Kokunun yarattığı etkinin insan sağlığı üzerinde nasıl etki yarattığını bilmiyoruz. 153’ü aradık, durumu büyükşehir belediyesine bildirdik. Buradan bize durumu Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürlüğü ve AFAD’a bildirmemiz de istendi. Kokunun ne kokusu olduğunu bilmiyoruz ama camlarımızı açamayacak kadar berbat olduğunu biliyoruz. Bir an evvel olayın araştırılmasını ve vatandaşlara açıklama yapılmasını istiyoruz. Aksi halde çocuklarımız ve doğacak çocuklarımız için endişemiz bitmeyecek” dedi.

# Büyükşehir, VAR, ifade

14 Şub 2024 - 18:19 Kocaeli/ Derince- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Ao - Fabrikalarin oldugu yere gelip yerlesen halkin hic sucu yok ama.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 21:27
04

Kocaeli̇'li - Islanan tahıl kokuyor,patlamadan kalan tahıl tam temizlenmedi onun için ıslanıp küflendi koku ordan geliyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 21:05
02

. - Deniz kokuyor çünkü denize direkt atık bırakan fabrikalar var ayrıca denize bağlanan derelere atık bırakan fabrikalar var hiçbirinde arıtma tesisi yok

Aman slogan atıyor büyükşehir dip temizliği diyerek

Mümkün değil

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 19:23
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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