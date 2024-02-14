Deniz Mahallesi’ndeki kokunun kaynağı ne?

MİDE BULANDIRIYOR

Vatandaşlar, kokunun ilk olarak pazartesi akşamı saat 19.00 ile 21.00 arasında aldıklarını midelerinin bulandığını ve nefes alamadıklarını belirtti. Ardından gece 04.30 gibi aynı kokunun evlerine girdiğini ve sabah 09.00’a kadar sürdüğünü ifade eden vatandaşlar, “Bu mahallede küçücük çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlı insanlar var. Sabah koku bitti sandık ama saat 14.00’de yeniden başladı. O kadar ağır ve yoğun bir koku var ki uykudan baş ağrısı ve mide bulantısıyla uyandırıyor. İnsanlar durumdan çok etkilendi.

BİLGİ İSTİYORUZ

Kokunun yarattığı etkinin insan sağlığı üzerinde nasıl etki yarattığını bilmiyoruz. 153’ü aradık, durumu büyükşehir belediyesine bildirdik. Buradan bize durumu Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürlüğü ve AFAD’a bildirmemiz de istendi. Kokunun ne kokusu olduğunu bilmiyoruz ama camlarımızı açamayacak kadar berbat olduğunu biliyoruz. Bir an evvel olayın araştırılmasını ve vatandaşlara açıklama yapılmasını istiyoruz. Aksi halde çocuklarımız ve doğacak çocuklarımız için endişemiz bitmeyecek” dedi.