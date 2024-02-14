Deniz Mahallesi’ndeki kokunun kaynağı ne?

MİDE BULANDIRIYOR
Vatandaşlar, kokunun ilk olarak pazartesi akşamı saat 19.00 ile 21.00 arasında aldıklarını midelerinin bulandığını ve nefes alamadıklarını belirtti. Ardından gece 04.30 gibi aynı kokunun evlerine girdiğini ve sabah 09.00’a kadar sürdüğünü ifade eden vatandaşlar, “Bu mahallede küçücük çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlı insanlar var. Sabah koku bitti sandık ama saat 14.00’de yeniden başladı. O kadar ağır ve yoğun bir koku var ki uykudan baş ağrısı ve mide bulantısıyla uyandırıyor. İnsanlar durumdan çok etkilendi.
BİLGİ İSTİYORUZ
Kokunun yarattığı etkinin insan sağlığı üzerinde nasıl etki yarattığını bilmiyoruz. 153’ü aradık, durumu büyükşehir belediyesine bildirdik. Buradan bize durumu Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürlüğü ve AFAD’a bildirmemiz de istendi. Kokunun ne kokusu olduğunu bilmiyoruz ama camlarımızı açamayacak kadar berbat olduğunu biliyoruz. Bir an evvel olayın araştırılmasını ve vatandaşlara açıklama yapılmasını istiyoruz. Aksi halde çocuklarımız ve doğacak çocuklarımız için endişemiz bitmeyecek” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Ao - Fabrikalarin oldugu yere gelip yerlesen halkin hic sucu yok ama.
Kemal - 3 gündür koku var. Tüp gaz kokusu gibi
Kocaeli̇'li - Islanan tahıl kokuyor,patlamadan kalan tahıl tam temizlenmedi onun için ıslanıp küflendi koku ordan geliyor
Murat - Limana artık ne geldiyse odur kokan
. - Deniz kokuyor çünkü denize direkt atık bırakan fabrikalar var ayrıca denize bağlanan derelere atık bırakan fabrikalar var hiçbirinde arıtma tesisi yok
Aman slogan atıyor büyükşehir dip temizliği diyerek
Mümkün değil
Volkan - 60 evlere kadar kokuyordu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.