Sokakta çocuk dilendirmek istismardır

Her gün kafe, hastane, caddelerde çocukların dilendirildiğini ifade eden vatandaşlar, “Çocukların sokakta dilendirilmesi ya da çocuklarla birlikte yardım toplamak çocuk istismarı olduğu çok açık. Kocaeli’de her geçen gün özellikle hastanelerin çevresinde çocuklarla para toplayan kişilere rastlamak mümkün.

HER YERDE ÇOCUK DİLENDİRİLİYOR

Aynı zamanda trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda da çok fazla oluyor. Bu konuda polislere bilgi vermemize rağmen kimse ilgilenmiyor. Zabıta bizim işimiz değil, polis bizim işimiz değil diyor. Bu çocuklara yazık, hayata bu şekilde başlamamaları gerekiyor. Devlet bu konuda bir çalışma yapmalı. Valilikten sokaktaki çocuklar için çalışma yapmasını istiyoruz” dedi.

Vatandaşların gönderdiği fotoğraflarda çocukların mahremini korumak amacı ile yayınlamadık.