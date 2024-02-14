Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Şub 2024 - 18:27- Perde Arkası G:

Sokakta çocuk dilendirmek istismardır

ABONE OL Google News Sayfamız

Sokakta kucağında ya da yanında çocukla dilenen vatandaşlara tepki var. Çocukların kullanılarak dilencilik yapılmasının çocuk istismarı olduğunu belirten vatandaşlar, valiliğin bu konuda önlem almasını istedi.

Sokakta çocuk dilendirmek istismardır mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Her gün kafe, hastane, caddelerde çocukların dilendirildiğini ifade eden vatandaşlar, “Çocukların sokakta dilendirilmesi ya da çocuklarla birlikte yardım toplamak çocuk istismarı olduğu çok açık. Kocaeli’de her geçen gün özellikle hastanelerin çevresinde çocuklarla para toplayan kişilere rastlamak mümkün.

HER YERDE ÇOCUK DİLENDİRİLİYOR

Aynı zamanda trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda da çok fazla oluyor. Bu konuda polislere bilgi vermemize rağmen kimse ilgilenmiyor. Zabıta bizim işimiz değil, polis bizim işimiz değil diyor. Bu çocuklara yazık, hayata bu şekilde başlamamaları gerekiyor. Devlet bu konuda bir çalışma yapmalı. Valilikten sokaktaki çocuklar için çalışma yapmasını istiyoruz” dedi.

Vatandaşların gönderdiği fotoğraflarda çocukların mahremini korumak amacı ile yayınlamadık.

# para, HER, Kocaeli, ifade, polis, çalışma

14 Şub 2024 - 18:27 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Soydan - Çocuk Şube ne iş yapar Ayrıca aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı yetkilileri

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 20:09
01

Son Pişman - Ailesini cezalandırmak yeterli, bir daha göndermez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 20:08

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ruhi Çelik’e dördüncü stent takıldı mask
Ruhi Çelik’e dördüncü stent takıldı
Fatih Aydın, Başiskele Altınkent Mahalle Muhtarlığına Adayı mask
Fatih Aydın, Başiskele Altınkent Mahalle Muhtarlığına Adayı
Gültekin Görüm, Atakent Cihan Hastanesi’nden ayrıldı mask
Gültekin Görüm, Atakent Cihan Hastanesi’nden ayrıldı
Kent Meydanındaki köpekler korkutucu olmaya başladı mask
Kent Meydanındaki köpekler korkutucu olmaya başladı
Ahmet Yesevi Cami ibadete açıldı mask
Ahmet Yesevi Cami ibadete açıldı
Karaosmanoğlu kitap imzalayacak mask
Karaosmanoğlu kitap imzalayacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL