Sokakta çocuk dilendirmek istismardır

Her gün kafe, hastane, caddelerde çocukların dilendirildiğini ifade eden vatandaşlar, “Çocukların sokakta dilendirilmesi ya da çocuklarla birlikte yardım toplamak çocuk istismarı olduğu çok açık. Kocaeli’de her geçen gün özellikle hastanelerin çevresinde çocuklarla para toplayan kişilere rastlamak mümkün.
HER YERDE ÇOCUK DİLENDİRİLİYOR
Aynı zamanda trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda da çok fazla oluyor. Bu konuda polislere bilgi vermemize rağmen kimse ilgilenmiyor. Zabıta bizim işimiz değil, polis bizim işimiz değil diyor. Bu çocuklara yazık, hayata bu şekilde başlamamaları gerekiyor. Devlet bu konuda bir çalışma yapmalı. Valilikten sokaktaki çocuklar için çalışma yapmasını istiyoruz” dedi.
Vatandaşların gönderdiği fotoğraflarda çocukların mahremini korumak amacı ile yayınlamadık.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Soydan - Çocuk Şube ne iş yapar Ayrıca aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı yetkilileri
Son Pişman - Ailesini cezalandırmak yeterli, bir daha göndermez
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.