Evlerinin deprem olur gibi sallandığını ifade eden vatandaşlar, “Biz sabah işe giden insanlarız. Evimiz deprem olur gibi durmadan sallanıyor. Artık sallantıyı bıraktık gürültüden uyuyamamaya başladık. Sabaha kadar süren bir işkenceye dönüştü adete. İnşaatı yapanlara bu saatte neden inşaat yaptıklarını sorduğumuzda ise belediyenin haberinin olduğunu söyledi. Belediye böyle bir şeye nasıl izin verebilir. Burada insanlar yaşıyor ve bu insanlar işe gidiyor, okula gidiyor. Küçük çocuklar var. Gerçekten artık ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Belediyeler inşaatlara izin verirken diğer insanları da bir zahmet düşünsün” dedi.
Sabaha kadar süren inşaat vatandaşı uyutmadı
İzmit Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak’ta gece 23.45 itibariyle başlayan inşaat çalışmasının sabaha kadar sürmesi nedeniyle sokak sakinleri adeta isyan etti.
14 Şub 2024 - 18:44 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ev Sahibi - 155 polis imdatı arayın .polis geregini yapar çalişmayı durdurur
İzmitlilele - Böyle saçmalık olamaz kardeşim böyle birşeye belediye valilik izin veremez insanın gerçekten ayarları ile oynuyorlar git dağda bayırda ormanda insanların yaşadığı ve özellikle uyku saatinin olduğu zaman diliminde git oralarda çalış
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.