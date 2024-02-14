Sabaha kadar süren inşaat vatandaşı uyutmadı

Evlerinin deprem olur gibi sallandığını ifade eden vatandaşlar, “Biz sabah işe giden insanlarız. Evimiz deprem olur gibi durmadan sallanıyor. Artık sallantıyı bıraktık gürültüden uyuyamamaya başladık. Sabaha kadar süren bir işkenceye dönüştü adete. İnşaatı yapanlara bu saatte neden inşaat yaptıklarını sorduğumuzda ise belediyenin haberinin olduğunu söyledi. Belediye böyle bir şeye nasıl izin verebilir. Burada insanlar yaşıyor ve bu insanlar işe gidiyor, okula gidiyor. Küçük çocuklar var. Gerçekten artık ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Belediyeler inşaatlara izin verirken diğer insanları da bir zahmet düşünsün” dedi.