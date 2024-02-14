Fatih Aydın, Başiskele Altınkent Mahalle Muhtarlığına Adayı

HİZMETİ MAHALLEYE GETİRECEĞİZ

Kocaeli Üniversitesinde Sağlık teknisyeni olarak çalışırken emekliye ayrılan Fatih Aydın, aynı zamanda Başiskele Erzurumlular Derneği Kurucu Başkanlarından. Uzun yıllardır Altınkent Mahallesinde oturan Aydın, yeni kurulan ilçenin sorunlarını yakından bildiğini, mahallenin sorunlarını yerel yönetimle kuracağı diyaloglarla çözüme kavuşturmak için kendisini donanımlı gördüğünü belirtti. Mahalledeki seçmene projeleri hakkında bilgi veren Aydın, “Mahallede ikamet eden ve üniversiteye giden tüm öğrencilere karşılıksız burs imkânı sağlayacağım. Her eve bilgi mesajı, camilerimize her ay düzenli nakit desteği, halk ekmek büfesi, herkesin faydalanabileceği kültürel faaliyetler ve daha birçok hizmeti mahalle sakinlerimize sunacağım” dedi.