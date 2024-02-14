Fatih Aydın, Başiskele Altınkent Mahalle Muhtarlığına Adayı

HİZMETİ MAHALLEYE GETİRECEĞİZ
Kocaeli Üniversitesinde Sağlık teknisyeni olarak çalışırken emekliye ayrılan Fatih Aydın, aynı zamanda Başiskele Erzurumlular Derneği Kurucu Başkanlarından. Uzun yıllardır Altınkent Mahallesinde oturan Aydın, yeni kurulan ilçenin sorunlarını yakından bildiğini, mahallenin sorunlarını yerel yönetimle kuracağı diyaloglarla çözüme kavuşturmak için kendisini donanımlı gördüğünü belirtti. Mahalledeki seçmene projeleri hakkında bilgi veren Aydın, “Mahallede ikamet eden ve üniversiteye giden tüm öğrencilere karşılıksız burs imkânı sağlayacağım. Her eve bilgi mesajı, camilerimize her ay düzenli nakit desteği, halk ekmek büfesi, herkesin faydalanabileceği kültürel faaliyetler ve daha birçok hizmeti mahalle sakinlerimize sunacağım” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kocaeli - İsmail muhtar dan memnunuz mahalle olarak. Bi önceki muhtardan sonra hizmet gördü Altınkent.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.