Aytepe bağlantı yolunun yapılmasını istiyorlar

Yolun çamur içinde olduğunu söyleyen vatandaşlar yolun yapılmasını istiyor. Durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdiklerini ifade eden vatandaşlar, “Yolumuz kışın çamur içinde. Bırakın yürüyerek geçmeyi araba ile de geçilmiyor. Büyükşehir’e bilgi verdik ama ne gelen var ne de giden. Belediyeden talebimiz bu yolu yapmaları. Gerçekten büyük mağduriyet yaşıyoruz. Sesimizin duyulmasını ve sorunumuzun çözülmesini istiyoruz” dedi.