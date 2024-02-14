Parkta silahla ateş ediyorlar

15-19 yaş aralığındaki gençlerin toplanmasından dolayı alandan geçmekten korktuklarını ifade eden vatandaşlar, “Bölgede sürekli aynı grup gençlerin olaylarına maruz kalıyoruz. Yeşillik alanda ateş yakıyorlar, çöp kovalarını yakıyorlar, kavga ediyorlar, silah sıkıyorlar. Mahalle muhtarımız da mahalle ile ilgilenmiyor. Olayları kendisi de biliyor. Bu alan kapkaranlık ve çok ürkütücü. Bu alana ışıklandırma talep ediyoruz. Aynı zamanda emniyetin de güvenlik önlemi alması gerekiyor. Daha yeni pompalı tüfek ile havaya ateş ettiler. Gerçekten çok korkuyoruz. Burada küçük çocuklar sokağa çıkıyor. Çocuklarımıza bir şey oyacak diye korku ile yaşıyoruz. Defalarca şikayet ettik ama kimsenin umurunda değil. Kimsenin canı yanmadan önlem alınmalı” dedi.