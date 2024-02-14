15-19 yaş aralığındaki gençlerin toplanmasından dolayı alandan geçmekten korktuklarını ifade eden vatandaşlar, “Bölgede sürekli aynı grup gençlerin olaylarına maruz kalıyoruz. Yeşillik alanda ateş yakıyorlar, çöp kovalarını yakıyorlar, kavga ediyorlar, silah sıkıyorlar. Mahalle muhtarımız da mahalle ile ilgilenmiyor. Olayları kendisi de biliyor. Bu alan kapkaranlık ve çok ürkütücü. Bu alana ışıklandırma talep ediyoruz. Aynı zamanda emniyetin de güvenlik önlemi alması gerekiyor. Daha yeni pompalı tüfek ile havaya ateş ettiler. Gerçekten çok korkuyoruz. Burada küçük çocuklar sokağa çıkıyor. Çocuklarımıza bir şey oyacak diye korku ile yaşıyoruz. Defalarca şikayet ettik ama kimsenin umurunda değil. Kimsenin canı yanmadan önlem alınmalı” dedi.
Parkta silahla ateş ediyorlar
Kartepe Ataevler Mahallesi girişinde bulunan yeşil alanda akşam saatlerinde gençlerin ateş yakıp, kavga ettiklerini, silah sıktıklarını belirten vatandaşlar bölgede önlem alınmasını istedi.
14 Şub 2024 - 20:19 Kocaeli/ Kartepe- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kartepeli - Hayyy Allah razı olsun bu haberi yaptirandan.valla biktik bunlardan ya.ne muhtar ilgileniyor ne kolluk kuvvetleri
Ozan - Aynen kesinlikle doğru it kopuk yatağı oldu hiç bir güvenlik yok
Kyhn - Ben ataevlerde oturan biri olarak bugun gittim muhtarla bizzat bu konuyu konustum kesin Bir dille ilgelenceğini söledi inanıyorum konunun arkasında duracagına
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.