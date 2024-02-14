Ruhi Çelik’e dördüncü stent takıldı

Kısa zamanda hastaneden taburcu olması beklenen Çelik’e yakınları ve sevenleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastanede de ziyaretleri kabul eden Çelik, geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür etti. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak Ruhi Çelik’e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.