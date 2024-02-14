İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Kaza, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 YZ 527 plakalı Citroen marka otomobil ile 34 VU 8209 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.A., B.A., S.A. ve M.Y. isimli vatandaşlar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.