Büyükakın; 2024-2029 tarihleri arasında yapacağı hizmetleri açıklayacak

PAZAR GÜNÜ AÇIKLAYACAK
AK Parti tarafından 31 Mart Yerel seçimleri için yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 18 Şubat Pazar günü seçim beyannamesini açıklayacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 11.00’de kokteyl ile başlayacak olan beyanname açıklamasına siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve basın davet edildi. Büyükakın’ın kent için önemli projeleri duyuracağı beyanname açıklamasının üç önemli ana başlıkta olması bekleniyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜMLERİ ANLATACAK
Büyükakın’ın beyannamesinde bu dönem öncelikli başlık; dirençli şehirler olacak. Dirençli şehirler başlığı altında yapılacak kentsel dönüşümler, yapılacak projeler görücüye çıkartılacak. Özellikle kentsel yenileme noktasında yeni kentsel dönüşüm projeleri ve rezerv alanların beyannamede yer alması bekleniyor. Ayrıca çevre ve ulaşım projelerine de önem veren Büyükakın’ın bu konuda yapılacak yeni ulaşım hizmetlerini de anlatması bekleniyor.
İKİ PROJE BEYANNAMEDE
Büyükakın’ın 2019 seçim beyannamesinde yer alan çöp bertaraf tesisi bu dönem de beyannamede öncelikli olarak yerini alacak. İlk dönemine yetiştiremediği projelerden biri olan bertaraf tesisi konusunda yaşanan gelişmelerin de bu toplantıda anlatılması bekleniyor. Aynı zamanda Körfez- Kartepe arasındaki metro hattının Cumhurbaşkanı tarafından yatırım programına alınması ile birlikte bu dönem ikinci kez beyannamede yer alacak projelerden biri olacak. 2019 beyannamesinde yer almayan ancak daha sonra gündeme gelen Uluslararası Fuar Merkezi’nin ihale süreci ile ilgili de Büyükakın’ın açıklama yapması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Suya zam yapacak galiba
Kımıl Kımıl - Çarşı pazar fiyatlarına bir etkisi yok kim olursa olsun banane .ben soframa bakarım her şey birer birer yok oluyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.