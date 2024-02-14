Kocaeli’de meclis üyesi sayısı 16 arttı

MECLİS ÜYELERİ LİSTESİ 20 ŞUBAT’TA BELLİ OLACAK

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde sadece belediye başkanları değil, siyasi partilerin gerçek oylarını ortaya koyan meclis üyeleri de seçilecek. Meclis üyeleri için siyasi partiler son hazırlıklarını yapıyor. AK Parti, MHP 20 Şubat’ta listelerini il seçim kuruluna teslim edecek. CHP ise 6 ilçenin meclis üyesini Kocaeli’den, 6 ilçenin listesini ise genel merkezden teslim edecek. Kocaeli’de bu dönem 12 ilçede toplam 366 belediye meclis üyesi seçilecek. 2019 yılındaki yerel seçimlerinde seçilen 350 meclis üyesi sayısı 16 artarak bu dönem için 366 oldu. Bu yükselişle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı da 81’den 84’e çıktı. Büyükşehir Meclisi’ne ilçelerden 71 üye gelecek. 13 belediye başkanını da eklenmesiyle bu sayı 84 olacak.

DİLOVASI VE BAŞİSKELE’DE MECLİS ÜYESİ SAYISI ARTTI

2019 yerel seçimleri ile 2024 yerel seçimleri arasında iki ilçede nüfus yükselişi nedeniyle meclis üyesi sayısında artış oldu. Başiskele’de 2019 yılında 25 olan meclis üyesi sayısı nüfus artış oranı nedeniyle 31’e çıktı ve bu yıl 6 meclis üyesi fazla seçilecek. En fazla nüfus artışı olan ilçelerden biri olan Dilovası’nda ise 10 meclis üyesi sayısı arttı. 15 olan meclis üyesi sayısı 25’e yükseldi. Diğer 12 ilçede meclis üyesi sayısı artmadı.

BÜYÜKŞEHİR MECLİS ÜYESİ 83’E YÜKSELDİ

İki ilçedeki meclis üyesi sayısı artışı aynı zamanda Büyükşehir Meclisine de yansıyacak. Başiskele’den 1, Dilovası’ndan ise 2 olmak üzere toplam 3 meclis üyesi büyükşehir meclisine gelecek. Büyükşehir meclis üyesi sayısı Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları ile birlikte 81’den 84’e çıktı. Meclis üyeliğinde İzmit ve Gebze’de kontenjan sayısı 4, diğer ilçelerde ise 3 olarak devam edecek. Kontenjan sayılarında bir önceki seçime göre bir değişiklik olmadı.

CUMHUR İTTİFAKI FERMUAR SİSTEMİ UYGULAYABİLİR

Belediye meclis üyeliği sayılarındaki yükseliş dışında siyasi partilerin belediye meclis üyelerini nasıl belirleyeceği de merak konusu. AK Parti Cumhur İttifakı bileşenleri MHP ve BBP’nin adaylarını da kendi listesinden aday göstermesi bekleniyor. Fermuar sistemi ile yapılması beklenen listelerle ilgili tüm illerde olduğu gibi Kocaeli’de de son çalışmalar yapılıyor. AK Parti 20 Şubat’ta listelerini İl Seçim Kurulu’na teslim ederek belediye meclis üyesi adaylarını tek tek açıklayacak. Listelerin hazırlanması çalışmalarına AK Parti Genel Merkezi’nden gelen isimlerin de katılacağı öğrenildi.

KRİTERLER UYGULANACAK

AK Parti Belediye Meclis üyelerini belirlerken dikkat edeceği kriterleri de belirledi.

İl ve ilçe başkanlarından oluşturulan komisyonlar genel merkez ile bağlantılı olarak meclis belirlenen kriterlere göre liste yapacak. Belediye meclis üyesi listesinde mutlaka hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun isimlerin olmasına özen gösterilecek.

CHP’DE 6 İLÇEYİ GENEL MERKEZ BELİRLEYECEK

CHP’de ise meclis üyelerinin belirlenmesinde ayrı bir kriz yaşanıyor.

20 Şubat’ta meclis üyesi listelerini seçim kuruluna teslim edecek olan CHP’de 6 ilçeyi genel merkez, 6 ilçeyi ise il yönetimi ve ilçe yönetimleri ortak belirleyecek. İzmit, Gölcük, Gebze, Darıca, Çayırova ve Derince meclis üyeleri listesini genel merkez; Dilovası, Körfez, Kandıra, Kartepe, Başiskele ve Karamürsel meclis üyelerini ise il başkanlığı ve ilçe başkanlığı yöneticileri birlikte belirleyecek.

KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE MECLİS ÜYESİ SAYISI

İlçe Meclis üyesi Büyükşehir meclis üyeleri

Başiskele 31 6

Çayırova 31 6

Darıca 31 6

Derince 31 6

Dilovası 25 5

Gebze 37 7

Gölcük 31 6

İzmit 37 7

Kandıra 25 5

Karamürsel 25 5

Kartepe 31 6

Körfez 31 6