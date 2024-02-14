Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Şub 2024 - 21:27- Gündem G:

Kocaeli’de meclis üyesi sayısı 16 arttı

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için siyasi partiler belediye meclis üyesi adaylarının listesini 20 Şubat’ta seçim kuruluna teslim edecek. Partiler adaylarını belirlemek için son çalışmaları yaparken, Kocaeli’de nüfus artışı nedeniyle meclis üyesi sayısında da 16 kişilik artış oldu. Kocaeli’nin toplamda 366’ya yükselen Belediye Meclis Üyesi sayısındaki artış sadece Başiskele ve Dilovası’na yansıdı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kocaeli’de meclis üyesi sayısı 16 arttı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MECLİS ÜYELERİ LİSTESİ 20 ŞUBAT’TA BELLİ OLACAK

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde sadece belediye başkanları değil, siyasi partilerin gerçek oylarını ortaya koyan meclis üyeleri de seçilecek. Meclis üyeleri için siyasi partiler son hazırlıklarını yapıyor. AK Parti, MHP 20 Şubat’ta listelerini il seçim kuruluna teslim edecek. CHP ise 6 ilçenin meclis üyesini Kocaeli’den, 6 ilçenin listesini ise genel merkezden teslim edecek. Kocaeli’de bu dönem 12 ilçede toplam 366 belediye meclis üyesi seçilecek. 2019 yılındaki yerel seçimlerinde seçilen 350 meclis üyesi sayısı 16 artarak bu dönem için 366 oldu. Bu yükselişle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı da 81’den 84’e çıktı. Büyükşehir Meclisi’ne ilçelerden 71 üye gelecek. 13 belediye başkanını da eklenmesiyle bu sayı 84 olacak.

 

DİLOVASI VE BAŞİSKELE’DE MECLİS ÜYESİ SAYISI ARTTI

2019 yerel seçimleri ile 2024 yerel seçimleri arasında iki ilçede nüfus yükselişi nedeniyle meclis üyesi sayısında artış oldu. Başiskele’de 2019 yılında 25 olan meclis üyesi sayısı nüfus artış oranı nedeniyle 31’e çıktı ve bu yıl 6 meclis üyesi fazla seçilecek. En fazla nüfus artışı olan ilçelerden biri olan Dilovası’nda ise 10 meclis üyesi sayısı arttı. 15 olan meclis üyesi sayısı 25’e yükseldi. Diğer 12 ilçede meclis üyesi sayısı artmadı.

 

BÜYÜKŞEHİR MECLİS ÜYESİ 83’E YÜKSELDİ

İki ilçedeki meclis üyesi sayısı artışı aynı zamanda Büyükşehir Meclisine de yansıyacak. Başiskele’den 1, Dilovası’ndan ise 2 olmak üzere toplam 3 meclis üyesi büyükşehir meclisine gelecek. Büyükşehir meclis üyesi sayısı Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları ile birlikte 81’den 84’e çıktı. Meclis üyeliğinde İzmit ve Gebze’de kontenjan sayısı 4, diğer ilçelerde ise 3 olarak devam edecek. Kontenjan sayılarında bir önceki seçime göre bir değişiklik olmadı.

 

CUMHUR İTTİFAKI FERMUAR SİSTEMİ UYGULAYABİLİR

Belediye meclis üyeliği sayılarındaki yükseliş dışında siyasi partilerin belediye meclis üyelerini nasıl belirleyeceği de merak konusu. AK Parti Cumhur İttifakı bileşenleri MHP ve BBP’nin adaylarını da kendi listesinden aday göstermesi bekleniyor. Fermuar sistemi ile yapılması beklenen listelerle ilgili tüm illerde olduğu gibi Kocaeli’de de son çalışmalar yapılıyor. AK Parti 20 Şubat’ta listelerini İl Seçim Kurulu’na teslim ederek belediye meclis üyesi adaylarını tek tek açıklayacak. Listelerin hazırlanması çalışmalarına AK Parti Genel Merkezi’nden gelen isimlerin de katılacağı öğrenildi.

KRİTERLER UYGULANACAK

AK Parti Belediye Meclis üyelerini belirlerken dikkat edeceği kriterleri de belirledi.

İl ve ilçe başkanlarından oluşturulan komisyonlar genel merkez ile bağlantılı olarak meclis belirlenen kriterlere göre liste yapacak. Belediye meclis üyesi listesinde mutlaka hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun isimlerin olmasına özen gösterilecek.

 

CHP’DE 6 İLÇEYİ GENEL MERKEZ BELİRLEYECEK

CHP’de ise meclis üyelerinin belirlenmesinde ayrı bir kriz yaşanıyor.

20 Şubat’ta meclis üyesi listelerini seçim kuruluna teslim edecek olan CHP’de 6 ilçeyi genel merkez, 6 ilçeyi ise il yönetimi ve ilçe yönetimleri ortak belirleyecek. İzmit, Gölcük, Gebze, Darıca, Çayırova ve Derince meclis üyeleri listesini genel merkez; Dilovası, Körfez, Kandıra, Kartepe, Başiskele ve Karamürsel meclis üyelerini ise il başkanlığı ve ilçe başkanlığı yöneticileri birlikte belirleyecek.

KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE MECLİS ÜYESİ SAYISI

İlçe                             Meclis üyesi               Büyükşehir meclis üyeleri

Başiskele                     31                               6

Çayırova                     31                               6

Darıca                         31                               6

Derince                       31                               6

Dilovası                      25                               5

Gebze                         37                               7

Gölcük                        31                               6

İzmit                           37                               7

Kandıra                       25                               5

Karamürsel                 25                                5

Kartepe                       31                               6

Körfez                        31                               6

# Büyükşehir, seçim, Kocaeli, parti, ilçe, İzmit, Gölcük, Kartepe

14 Şub 2024 - 21:27 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çevreciler maden faciasıyla ilgili eylem yaptı mask
Çevreciler maden faciasıyla ilgili eylem yaptı
Berlin’de Kocaeli’nin sağlık turizmi tanıtıldı mask
Berlin’de Kocaeli’nin sağlık turizmi tanıtıldı
Şirinevler’de cemaat, esnaf ve işçilerle buluşma mask
Şirinevler’de cemaat, esnaf ve işçilerle buluşma
Vali Yavuz, kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi mask
Vali Yavuz, kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi
Darıca’ya iki imparator tamarin geldi mask
Darıca’ya iki imparator tamarin geldi
Körfez Belediyesi’nde zabıtalara eğitim mask
Körfez Belediyesi’nde zabıtalara eğitim

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL