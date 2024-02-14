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14 Şub 2024 - 19:33- Gündem G:

Çevreciler maden faciasıyla ilgili eylem yaptı

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Kocaeli işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ve Kocaeli Çevre Platformu Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Çevreciler maden faciasıyla ilgili eylem yaptı mask
Çevreciler maden faciasıyla ilgili eylem yaptı
Çevreciler maden faciasıyla ilgili eylem yaptı
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. Kocaeli işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ve Kocaeli Çevre Platformu yaşanan maden faciasıyla ilgili basın açıklaması düzenledi.

İzmit yürüyüş yolunda düzenlenen basın açıklamasını Kocaeli işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi adına Selçuk Kaşgarlı okudu, Kasgarlı açıklamasında " Bu katliam dahil olmak üzere yaşanan tüm işçi katliamlarının hesabını sormanın, gerçek sorumluların cezalandırılmasının, bir daha böylesi katliamlarla karşı karşıya kalmamanın yolu tüm emek, demokrasi güçlerinin birlikte kararlı mücadelesidir." dedi

Çevreciler maden faciasıyla ilgili eylem yaptı

Kocaeli Çevre Platformu adına konuşan Muhammer Hakkı Ersöz, "Siyanür ile kirlenmiş toprak Fırat nehri yatağına doğru kaymıştır. Yine ilk belirlemelere göre kayan toprak kütlesi nehir yatağına 700- 800m mesafededir. Bu siyanürle kirlenmiş toprağın nehir yatağına ulaşması veya siyanür ile kirlenmiş topraktan yeraltı sularına olacak sızıntının büyük bir çevre felaketine yol açacağı, ulaştığı yerlerde yaşamı sonlandıracağı konusunda konunun uzmanları fikir birliğindedir." dedi.

Çevreciler maden faciasıyla ilgili eylem yaptı

Ersöz açıklamasının devamında; "Ülkemiz kaynaklarının, doğamızın, bir grup yabancı sermayenin çıkarları uğruna yağmalanmasına göz yumulmamalıdır. Madenlerimiz, ulusal ve uluslararası sermayenin yağma alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Tüm alanlardaki madencilik faaliyetleri ekosisteme zarar vermeyecek teknoloji ve yöntemlerle yapılmalı, ekosisteme zarar vermesi olası madenlerde daha önce verilmiş ÇED olumlu kararları gözden geçirilmelidir. İliç'te yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı karşısında hesap vermelidir. Madenle ilgili tüm ÇED kararları iptal edilmeli ve işletme derhal kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çevreciler maden faciasıyla ilgili eylem yaptı

# Kocaeli, İzmit, işçi

14 Şub 2024 - 19:33 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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