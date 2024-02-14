Altın fiyatlarında değer kaybı

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırırken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.
Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.
Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 14 Şubat Çarşamba canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARINDA DEĞER KAYBI!
Dün 2.026 lira seviyesinden işlem gören ons altın bugün 1.992 TL'ye kadar geriledi. 13 Şubat'ta 2 bin seviyesini yeniden aşan gram altın fiyatı ise bugün 1.968 TL'den satılıyor. Ancak altın fiyatlarında tablo yükseliş eğilimininde seyrediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 1.968,40
Satış: 1.968,61
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 1.992,20
Satış: 1.992,47
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.149,44
Satış: 3.218,67
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.597,75
Satış: 12.835,31
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.279,19
Satış: 6.437,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.597,75
Satış: 12.835,31
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.511,64
Satış: 13.854,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.081,85
Satış: 1.463,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.853,51
Satış: 1.963,98
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.