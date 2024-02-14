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- Ekonomi

Altın fiyatlarında değer kaybı

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları son günlerde hareketli bir seyir izlerken; altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 1993 dolardan tamamlayarak 4 Aralık'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. 14 Şubat Çarşamba günü ise gram altın 1.968 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte, 14 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı son durum...

Altın fiyatlarında değer kaybı mask
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ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırırken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 14 Şubat Çarşamba canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARINDA DEĞER KAYBI!

Dün 2.026 lira seviyesinden işlem gören ons altın bugün 1.992 TL'ye kadar geriledi. 13 Şubat'ta 2 bin seviyesini yeniden aşan gram altın fiyatı ise bugün 1.968 TL'den satılıyor. Ancak altın fiyatlarında tablo yükseliş eğilimininde seyrediyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 1.968,40

Satış: 1.968,61

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 1.992,20

Satış: 1.992,47

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.149,44

Satış: 3.218,67

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 12.597,75

Satış: 12.835,31

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 6.279,19

Satış: 6.437,34

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 12.597,75

Satış: 12.835,31

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 13.511,64

Satış: 13.854,16

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.081,85

Satış: 1.463,51

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.853,51

Satış: 1.963,98

Kaynak: Habertürk

# para, dolar, ifade

14 Şub 2024 - 19:59 - Ekonomi --- Okunma

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