Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Sisi ile basın toplantısı düzenledi. İki liderin görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Sisi, "İsrail devletinin engellemelerine rağmen insani yardım konusunda beraber çalışarak ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti. 

Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette, havalimanında Sisi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için İttihadiye Sarayı'nda resmi tören düzenlenirken top atışları da yapıldı.

İki liderin görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Sisi, "Tükiye ile hem tarihi hem kültürel beraberliğimizi  önemsemekteyiz. Geçtiğimiz 10 yıl içinde halklarımız arasındaki ilişkiler kesintiye uğramadı. Yatırım ve ticari ilişkiler de devam etti" dedi.

Türkiye'nin Mısır ihracatında önemli bir paydaş olduğunu söyleyen Sisi, "İki ülke ticarette de birrbirine tamamlayıcı unsur. 15 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Sisi şunları söyledi: "Koordinasyon haline iki ülkenin de bölgede ağırlık merkezi olarak sahip oldukları konumu barış ve esenliğin tesisi için kullanmayı arzuluyoruz. Birçok sorunla karşı karşıya kalan bögede terörizm ekomomik zorluklar, bölgemizi sarmalayan kriz sorunlarını birlikte aşmayı istiyoruz"

"Mısır ve Türkiye'nin el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilir" diyen Sisi, "İsrail devletinin engellemelerine rağmen insani yardım konusunda beraber çalışarak ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sisi ayrıca nisan ayında Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 12 yıl sonra yeniden Kahire'de omaktan büyük memenuiyet duyduğunu belirtti. 

"HEDEF 15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ"

Mısır ile bin yılı aşan içi içe geçmiş bir tarihleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, iki ülke ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz" diyerek bugün yapılan görüşmelerde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kalındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile temasları her seviyede artırma kararlılığında olduklarını söyleyen Erdoğan, "Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV

# Türkiye, HER

14 Şub 2024 - 20:11 - Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"
Alman Continental 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak mask
Alman Continental 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak
Askeri harcamalar arttı: Dünya tehlikeli bir döneme giriyor mask
Askeri harcamalar arttı: Dünya tehlikeli bir döneme giriyor
ABD, İsrail'in Refah'a girmesine karşı: "Çok fazla sivil kaybı var" mask
ABD, İsrail'in Refah'a girmesine karşı: "Çok fazla sivil kaybı var"
ABD'nin İsrail'in olası savaş suçlarını araştırdığı iddiası mask
ABD'nin İsrail'in olası savaş suçlarını araştırdığı iddiası
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti mask
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL