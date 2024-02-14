İşçiler Büyükakın’dan müjde bekliyor

TÖREN ANTİKKAPI’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve Belde A.Ş çalışanlarının beklediği ek zam protokolü yarın imzalanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile yapılacak ek zam protokolünde işçilere müjde verilmesi bekleniyor. Saat 16.00’da Antikkapı’da gerçekleştirilecek törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte Hizmet-İş Sendikası ve işçilerin katılması bekleniyor.

SOSYAL HAKLARDA DÜZENLEME

İşçilerin devam eden toplu iş sözleşmesi nedeniyle 6 aylık zam oranın yüzde 38’de kalması nedeniyle Büyükakın bu zam oranını yüzde 49,25’e çıkardı. Ancak işçiler verilen zammın sosyal haklarına da yansıtılmasını talep etti. Bunun üzerine yapılan çalışmada işçilerin bazı sosyal haklarında düzenleme yapıldı. Yarın yapılacak protokolde bu düzenlemelerle ilgili bilgi verilecek. Ancak işçiler Büyükakın’dan zam oranın değişmesi ile ilgili bir müjde beklediklerini söyledi.