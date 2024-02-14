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14 Şub 2024 - 20:15- Ekonomi G:

İşçiler Büyükakın’dan müjde bekliyor

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Büyükşehir, İSU ve Belde A.Ş’de çalışan işçiler için yarın saat 16.00’da ek zam için protokol imzalanacak. Yüzde 49,25 oranındaki zammın sosyal haklara da yansıtılması beklenen ek protokol töreninde işçiler Tahir Büyükakın’dan zammın yükseltilmesi ile ilgili müjde bekliyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İşçiler Büyükakın’dan müjde bekliyor mask
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TÖREN ANTİKKAPI’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve Belde A.Ş çalışanlarının beklediği ek zam protokolü yarın imzalanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile yapılacak ek zam protokolünde işçilere müjde verilmesi bekleniyor. Saat 16.00’da Antikkapı’da gerçekleştirilecek törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte Hizmet-İş Sendikası ve işçilerin katılması bekleniyor.

SOSYAL HAKLARDA DÜZENLEME

İşçilerin devam eden toplu iş sözleşmesi nedeniyle 6 aylık zam oranın yüzde 38’de kalması nedeniyle Büyükakın bu zam oranını yüzde 49,25’e çıkardı. Ancak işçiler verilen zammın sosyal haklarına da yansıtılmasını talep etti. Bunun üzerine yapılan çalışmada işçilerin bazı sosyal haklarında düzenleme yapıldı. Yarın yapılacak protokolde bu düzenlemelerle ilgili bilgi verilecek. Ancak işçiler Büyükakın’dan zam oranın değişmesi ile ilgili bir müjde beklediklerini söyledi.

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# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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14 Şub 2024 - 20:15 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Sinirküpü - Ek zam %10 daha eklendigini duydum asli astari varmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 21:30
06

Beldeci - En az alan memurun 43 binlira aldığı bir ortamda eşdeğer işçiyse aynı parayı vermedikten sonra iyi zamdan asla söz edemeyiz.Evladının birine 43 bin ver birine 29 bin verin yaşlanıncada 29 bin verdiğiniz çoçukta size bakmasını isteyin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 21:26
05

Yordanov - tahir başkan işçiye güzel zam vercek inşallah kocaeli tarihinde rekor oyla başkan olcak...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 21:16
04

Kadrolu Işçi - Yaa kardeşim bu nasıl bi sendikacılık bu haberi neden biz gazetelerden öğreniyoruz hep aynı terane temsilcileri göreve davet ediyorum ya da bırakın kardeşim gidin işinize gücünüze biraz yüzünüz olsun yaa

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 21:10
03

Vatandaş - Şişirilmiş kadrolara şişirilmiş maaşlar düzelmez bu memleket.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 14 Şubat 21:04
01

Behçet Boy - 28 mayıstan beri içme suyuna %70 zam yaptın. Bi yüzde 30 daha zam yaparsin

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 14 Şubat 20:26
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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