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14 Şub 2024 - 20:23- Ekonomi G:

Ramazan pidesi zamlanıyor!

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Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pide fiyatlarının önümüzdeki hafta açıklanacağı öğrenildi. Maliyet girdilerindeki artışlar dikkate alındığında 340 gram pidenin 20 TL, 680 gram pidenin ise 40 TL’den satılması bekleniyor.

Ramazan pidesi zamlanıyor! mask
Ramazan pidesi zamlanıyor!
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340 GRAM PİDE 20 LİRA

Bizimyaka Kocaeli’den Galip Ataman’ın haberine göre, on bir ayın sultanı Ramazan ayı iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı pidenin, Ramazan ayının başlayacağı 11 Mart’ta zamlı satılacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta açıklanacak 340 gram pidenin 20 TL, 680 gram pidenin 40 TL’den satılması bekleniyor. Geçen sene 310 gram küçük pide 10 TL, 620 gram büyük 20 TL’den satılıyordu.

Ramazan pidesi zamlanıyor!

GİRDİLER YÜZDE 100 ARTTI

Ramazan pidesine zam yapmaya hazırlanan fırıncıların İstanbul’daki rakamları dikkate alması bekleniyor. Ramazan pidesi maliyetlerinde işçi maliyetlerinin un maliyetlerini geçtiğini belirten fırıncılar, “Unun çuvalı 350 TL’den 850 TL’ye, susam 40 TL’den 100.00 TL’ye, maya 240 TL’dene 450.00 TL’ye çıktı, zam kaçınılmaz” dedi.

Ramazan pidesi zamlanıyor!
# hafta, Kocaeli, İstanbul, Zam, işçi

14 Şub 2024 - 20:23 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Izmitli4141 - fırıncılar 1 otobüsçüler 2 bunlar ne derlerse belediye onaylıyor,Allah hepsini bildiği gibi yapsın inşAllah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 21:13
05

Eski Mhp Li - Bu emekli maaşları ile yavan ekmek su bile lüks oldu .

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 14 Şubat 21:13
03

Körfezli Savaşçı - Etiyopyalı zambiyalı ruandalı gine gana gambiya vs vs gibi ülkelerin emekli memur ve işçileri için bizdeki pide fiyatları normal olabilir .normal olmayan ülkemizde ki vatandaşların pideye hatta 2025 ramazanında bu gidişle ekmeğe bile ulaşmakta zorlanacağı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 20:57
02

İzmitli - Hep aynı terrane "Girdiler arttı"Bize girenlerde arttı fakat maaşlar giren kadar artmıyor.Devlet sadece işçiy,,Memuru,Emekliyi kontrol ediyor ve Vergilerini aksatmadan,Arttorarak alıyor.Geriye kalanları denetleyen yok.Allaha emanet.Birde nasıl bir müslüman ülkeysek her dini bayram ve günlerde zam yağmuru başlıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 20:53
01

İzmitli - Oha bune terbiyesizlik bu işler sadece müslğman ğlkelerde oluyor fırsatcılık insanlar ağız tadıyla bir ramazan geciremiyecek bu yamyamlar yüzünden

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 20:34
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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