Ramazan pidesi zamlanıyor!

İzmitli - Hep aynı terrane "Girdiler arttı"Bize girenlerde arttı fakat maaşlar giren kadar artmıyor.Devlet sadece işçiy,,Memuru,Emekliyi kontrol ediyor ve Vergilerini aksatmadan,Arttorarak alıyor.Geriye kalanları denetleyen yok.Allaha emanet.Birde nasıl bir müslüman ülkeysek her dini bayram ve günlerde zam yağmuru başlıyor.