Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e hapis cezası

ABONE OL Google News Sayfamız

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan 6 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e hapis cezası mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Paris Temyiz Mahkemesi, "Bygmalion" olarak bilinen "telekulak" davasında kararını açıkladı.

Mahkeme, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle Sarkozy'ye 6 ayı ertelenmiş toplam 1 yıl hapis cezası verdi.

Savcılar bir yıllık cezanın tamamının tecil edilmesini talep etmişti. Sarkozy, iki ay içinde kararı Yargıtay'a götürebilir. Yargıtay'a gitmezse Sarkozy tekrar mahkemeye çağrılacak, cezasını nasıl çekeceğine karar verilecek.

SEÇİM HARCAMALARINI PARTİ FAALİYETİ GİBİ GÖSTERME SUÇLAMASI

"Telekulak" davası kapsamında Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon euroluk harcamanın 20,3 milyon euro üzerine çıkarak 42,8 milyon euro harcadığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014'te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.

Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2021'de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı, mahkeme kararını temyize taşımıştı.

Kasım 2023'te savcılık, dava kapsamında Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası talep etmişti.

Kaynak: NTV

# parti, seçim

14 Şub 2024 - 21:03 - Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"
Alman Continental 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak mask
Alman Continental 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak
Askeri harcamalar arttı: Dünya tehlikeli bir döneme giriyor mask
Askeri harcamalar arttı: Dünya tehlikeli bir döneme giriyor
ABD, İsrail'in Refah'a girmesine karşı: "Çok fazla sivil kaybı var" mask
ABD, İsrail'in Refah'a girmesine karşı: "Çok fazla sivil kaybı var"
ABD'nin İsrail'in olası savaş suçlarını araştırdığı iddiası mask
ABD'nin İsrail'in olası savaş suçlarını araştırdığı iddiası
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti mask
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL