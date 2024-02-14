Kocaeli Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi olma yolunda

TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "TÜBİTAK 1001 Uygulamalı Proje Yazım Atölyesi" düzenlendi. Doç. Dr. Erhan Gengeç yürütücülüğünde 12-13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen proje eğitimi, Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanlarının TÜBİTAK projelerine daha etkin bir şekilde başvuruda bulunmalarına ve kabul oranlarını artırmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim programı kapsamında, katılımcıların tüm giderleri projenin desteklediği bir program dahilinde karşılandı. 3 günlük uygulamalı proje yazma eğitimi, sabah oturumlarında teorik eğitimler yapılırken ve öğleden sonraki oturumlarda ise uygulamalar yapıldı. Eğitimde, deneyimli akademisyenler Prof. Dr. Ayşe Aytaç, Prof. Dr. Olcay Mert, Doç. Dr. Mehmet Kodal, Doç. Dr. Onur Çoban ve Doç. Dr. Ersoy Erişir tarafından katılımcılara proje hazırlama konusunda rehberlik edildi.

Eğitim sonunda, projede yer alan akademisyenlere sertifikaları Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün katılımlarıyla verildi. Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi olabilmesi ve hak ettiği yerlere ulaşabilmesi için özellikle TÜBİTAK projelerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, eğitime katılan akademisyenlere teşekkür etti.

Kaynak: Bülten