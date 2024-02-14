Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

Güneydoğu Asya ülkesinden zorunlu askerlik kararı

ABONE OL Google News Sayfamız

Myanmar'da askeri yönetim, yeni yürürlüğe giren zorunlu askerlik yasası kapsamında her yıl 60 bin genç erkek ve kadının askere alınacağını duyurdu.

Güneydoğu Asya ülkesinden zorunlu askerlik kararı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da askeri yönetim, bir dizi kararlar aldı. Alınan karar hem erkekleri hem de kadınları yakından ilgilendiriyor. 

Yeni yürürlüğe giren zorunlu askerlik yasası kapsamında her yıl 60 bin genç erkek ve kadının askere alınacağı açıklandı.

Askeri yönetimden yapılan açıklamada, yasa uyarınca her ay 5 bin genç erkek ve kadının askere alınacağı belirtildi.

Myanmar Askeri Hükümeti Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, BBC'ye yaptığı açıklamada, ilk grubun nisan ortasındaki geleneksel yeni yıl olarak adlandırılan Thingyan kutlamaları sonrası çağrılacağını söyledi.

Zaw Min Tun, 56 milyon nüfuslu ülkede 6,3 milyonu erkek ve 7,7 milyonu kadın olmak üzere yaklaşık 14 milyon kişinin askerlik hizmeti için kriterleri sağladığını aktardı.

Kadınların beşinci gruptan itibaren askere çağrılması bekleniyor.

Ülkede ayrıca ordudaki kıdemlilerin istifa etmelerinden ya da emekli olmalarından sonra beş yıl daha hizmet etmelerini öngören Yedek Kuvvetler Yasası da yürürlüğe girdi.

ZORUNLU ASKERLİK UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİ

Ülkedeki genç kadın ve erkeklerin zorunlu askerlik yapacağı 10 Şubat'ta alınan kararla duyurulmuştu.

Yaşları 18 ila 35 olan erkeklerin ve 18 ila 27 olan kadınların en az 2 yıl askerlik yapmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmişti.

Olağanüstü durumlarda askerlik süresinin 5 yıla kadar uzatılabileceği kaydedilmiş, uygulamaya karşı gelenlerinse 5 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

# yeni, hizmet, HER, Emekli

14 Şub 2024 - 22:02 - Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Netanyahu'dan tepki çeken talep mask
Netanyahu'dan tepki çeken talep
ABD'den Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı mask
ABD'den Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı
Güneydoğu Asya ülkesinden zorunlu askerlik kararı mask
Güneydoğu Asya ülkesinden zorunlu askerlik kararı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e hapis cezası mask
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de: "Ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"
Alman Continental 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak mask
Alman Continental 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL