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14 Şub 2024 - 22:20- Siyaset G:

Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli

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Cumhur İttifakı İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kulfallı, Akpınar, Dağköy, Sekbanlı ve Sepetçi Mahallelerini ziyaret etti. Davul zurnalarla karşılanan Tutuş, “Yeni İzmit için aşkla, azimle çalışacağız” dedi.

Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli mask
Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli
Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli
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Saha programlarına aralıksız bir şekilde devam eden Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında; Kulfallı, Akpınar, Dağköy, Sekbanlı ve Sepetçi Mahallelerini ziyaret etti. Tutuş’a ziyaretlerde AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer de eşlik etti.

 

Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli

SAHADAYIZ, ÇALIŞIYORUZ

Yeni İzmit için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacaklarını belirten Tutuş, “Farkımızı ortaya koyacak, gönlüne dokunmadığımız kimseyi bırakmayacağız. Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber tüm kademelerimiz ile sahalardayız. Sahada gördüğümüz teveccüh bizlere gösteriyor ki vatandaşımızda karşılığımız var.

 

Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli

KAVGA YOK, SEVGİ VAR

Bizde kavga yok, kaos yok; Kardeşlik var sevgi var. Güçlü bir birlikteliğimiz var. 31 Mart itibariyle, gençliğimizin verdiği enerji, ortak akıl ve istişare kültürümüzün adabı, herkesin kendini söz hakkı sahibi hissettiği yönetim anlayışı, İzmit'te yeni bir dönemin kapılarını açacak.

 

Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli

İZMİT İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ

Yeni İzmit için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek, farkımızı ortaya koyacak, gönlüne dokunmadığımız kimseyi bırakmayacağız. Sokaklarında büyüdüğüm İzmit'imizi karış karış güzelleştireceğiz. Yüreğimizdeki muhabbetle zihnimizdeki projelerle emeklerimizle alnımızdaki terle ve geceli gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olacağız" dedi.

Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli

Kaynak: Bülten

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14 Şub 2024 - 22:20 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Gülümse Hadi Gülümse - Muharrem izmitte tüm karşı gelenlerle birlikte hepsinin içinden geçecek bu zamana kadarki en yüksek oyla belediye başkanı seçilecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 23:46
03

Tilki Selim - Fatma Kaplan izmiti karıştırıyor tekirdağla reklama tokuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 23:32
02

Mehmet Ali - Atma ziya din kardeşi idik sen yahudi oldun ama arma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 23:14
01

İzmitlilele - Babamin oğlu olsa oy vermem 22 yıldır yönetilen ülke ve 21 yıldır yönetilen belediyelerde borç ortada bunu akp hukumeti akp belediye başkanları yaptı ve özellikle EMEKLİ MAAŞLARİ oy yok

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 14 Şubat 22:49
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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