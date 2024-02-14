Muharrem Tutuş’a köylerden sevgi seli

Saha programlarına aralıksız bir şekilde devam eden Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında; Kulfallı, Akpınar, Dağköy, Sekbanlı ve Sepetçi Mahallelerini ziyaret etti. Tutuş’a ziyaretlerde AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer de eşlik etti.

SAHADAYIZ, ÇALIŞIYORUZ

“ Yeni İzmit için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacaklarını belirten Tutuş, “Farkımızı ortaya koyacak, gönlüne dokunmadığımız kimseyi bırakmayacağız. Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber tüm kademelerimiz ile sahalardayız. Sahada gördüğümüz teveccüh bizlere gösteriyor ki vatandaşımızda karşılığımız var.

KAVGA YOK, SEVGİ VAR

Bizde kavga yok, kaos yok; Kardeşlik var sevgi var. Güçlü bir birlikteliğimiz var. 31 Mart itibariyle, gençliğimizin verdiği enerji, ortak akıl ve istişare kültürümüzün adabı, herkesin kendini söz hakkı sahibi hissettiği yönetim anlayışı, İzmit'te yeni bir dönemin kapılarını açacak.

İZMİT İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ

Yeni İzmit için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek, farkımızı ortaya koyacak, gönlüne dokunmadığımız kimseyi bırakmayacağız. Sokaklarında büyüdüğüm İzmit'imizi karış karış güzelleştireceğiz. Yüreğimizdeki muhabbetle zihnimizdeki projelerle emeklerimizle alnımızdaki terle ve geceli gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olacağız" dedi.

Kaynak: Bülten