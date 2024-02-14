Millilerimizden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda çifte altın madalya

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası devam ediyor.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.

Ayrıca grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

BİR ALTIN MADALYA DA ALPEREN BERBER'DEN

72 kiloda altın madalya kazanan Selçuk Can'nı ardından milli sporcu Alperen Berber de stil 82 kiloda altın madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda Rus İslam İsmailovic Aliyev ile karşılaştı.

Rakibini 4-3 yenen 19 yaşındaki Alperen Berber altın madalya elde etti.

Aynı kiloda gümüş madalyayı bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev, bronz madalyaları ise Gürcü Gela Bolkvadze ve Ukraynalı Yaroslav Filchakov elde etti.

Kaynak: NTV