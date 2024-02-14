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ABD'den Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husi güçlere ait bazı hedeflere yönelik "meşru müdafaa" amaçlı yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı.

ABD'den Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı mask
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Kızıldeniz'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak ABD'den Husilere ait hedeflere karşı yeni saldırı düzenlendi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "13 Şubat'ta yerel saat ile 14.35'te ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, İran destekli Husi güçlerin kontrolündeki bölgelerde bir mobil gemisavar seyir füze bataryasına (ASCM) yönelik başarılı bir 'önleme' saldırısı gerçekleştiridi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yerel saatle 21.20'de Husi güçlerin kontrolündeki bölgelerinden Aden Körfezi'ne bir gemisavar balistik füze (ASBM) ateşlendiğinin tespit edildiği de kaydedildi.

"Füzenin herhangi bir geminin yakınına düşmesi öngörülmediği için" müdahalede bulunulmadığı aktarılan açıklamada, bu saldırı sonucu "herhangi bir hasar ve yaralanma da olmadığı" ifade edildi.

Yemen'deki Husiler, pazartesi günü Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir gemiyi vurduklarını duyurmuş, CENTCOM ise Brezilya'dan mısır taşıyan Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinin bir Yunan şirketine ait olduğunu belirtmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

# yeni, ifade

14 Şub 2024 - 23:14 - Dünya --- Okunma

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