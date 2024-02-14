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Netanyahu'dan tepki çeken talep

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine toplantılarını takip eden gazetecilere yönelik talebi tepki çekti. Netanyahu'nun ofisinin, Kabine toplantılarının ayrıntılarını izinsiz yayınlayan gazeteciler hakkında dava açılması talebinde bulunduğu iddia edildi. İsrailli Gazeteciler Sendikası, talebi "basın özgürlüğüne karşı ciddi bir saldırı" olarak niteledi.

Netanyahu'dan tepki çeken talep mask
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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, İsrail Güvenlik ve Siyasi İşler Bakanlar Konseyi (Kabine) toplantılarının ayrıntılarını izinsiz yayınlayan gazeteciler hakkında dava açılması talebinde bulunduğunu yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Başbakanlık ofisinin, gazetecilerin kabine toplantısındaki görüşmelerin ayrıntılarını yayınlamasının önüne geçilmesini ve toplantılardan alıntı yapan gazeteciler hakkında dava açılmasını talep ettiği bildirildi.

Haberde, "Diğer yandan, gazeteciye yayıncılık sansürünün onayı alınmadığı müddetçe dokunulmazlık tanınmayacak. Netanyahu'nun sansür yetkisini de kısıtlamaya başladığı ortaya çıktı." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetinin hukuk danışmanı Gali Baharav-Miara'nın kabine toplantılarından alıntı yapan gazetecilere dava açılmasına uygun hukuki çözüm olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmasının beklendiği kaydedilen haberde, toplantıya katılan bakanlar işaret edilerek, buradan alıntı yapan gazeteciler değil içeriğini sızdıranlar hakkında yasal işlem yapılması gerektiği bildirildi.

Haberde, kimlerin yer alacağı belirtilmeden, konuya ilişkin yakın zamanda bir toplantı düzenleneceği vurgulandı.

"İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kasım 2023'te, büyük ölçekte yayınların yasaklanmasına yol açacak şekilde savaş sırasında askeri gözetimin takdir yetkisini sınırlayacak bir yasa çağrısında bulunduğu" aktarıldı.

Haberde, "Netanyahu'ya göre Askeri Sansür Birimi, devletin güvenliğine zarar veren yayınları onaylıyor ve Netanyahu, çatışmaların başlamasından bu yana bu duruma kızgın. Aralık 2023'te, Netanyahu, Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ve güvenlik kurumları başkanlarına Askeri Sansür Birimine karşı harekete geçme çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.

GAZETECİLER SENDİKASINDAN TEPKİ

İsrailli Gazeteciler Sendikasından yapılan açıklamaya yer verilen haberde, "Meşru yayınları nedeniyle Başbakanın gazetecilere dava açılmasına izin verilmesi yönündeki teklifi, basın özgürlüğüne karşı ciddi bir saldırıya giden yolda açık bir uyarı işaretidir." denildi.

Sendikanın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanlık ofisi, savaş ortamında, görünürde güvenlik meselelerini kullanarak, demokratik ülkelerde eşi benzeri olmayan ve basın özgürlüğünü ciddi şekilde zedeleyecek antidemokratik bir yaklaşımı teşvik ediyor."

Haberde, sendikanın, "Eğer Başbakan, (toplantılarda) sızdırma problemi olduğunu düşünüyorsa, işini yapan gazetecilerle değil, suç ortaklarıyla (bakanlarla) ilgilensin." açıklamasında bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, Netanyahu'nun ofisinden KAN'ın haberinin konusuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

# suç

14 Şub 2024 - 23:41 - Dünya --- Okunma

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