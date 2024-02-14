TESK Yöneticisi-KESOB Başkanı Kadir Durmuş, MHP Kocaeli eski Milletvekili-İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş’un yengesi Hatice Durmuş vefat etti. Muhittin Durmuş’un da eşi olan Hatice Durmuş’un cenazesi 15 Şubat Perşembe günü öğle vakti Maşukiye Bağdat Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Maşukiye Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
14 Şub 2024 - 23:54- Gündem Güncelleme:
Kadir ve Cumali Durmuş’un acı günü
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi-Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli geçmiş dönem Milletvekili-İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Cumali Durmuş’un yengesi Hatice Durmuş vefat etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.