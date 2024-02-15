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"Hizbullah'a çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceğiz"

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Hizbullah'a yönelik bir sonraki "harekatında" bütün imkanlarını kullanarak çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceklerini açıkladı.

"Hizbullah'a çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceğiz" mask
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İsrail'in Gazze'de 1 milyonun üzerinde Filistinlinin sığındığı Refah kentine karadan saldırı hazırlıkları devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsrail'in kuzeyindeki belediye başkanları ve yerel yetkililerle görüşen Halevi, Lübnan sınırındaki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halevi, Hizbullah'a karşı bir sonraki "harekatın" çok şiddetli bir saldırı şeklinde gerçekleşeceğini ve İsrail ordusunun tüm askeri kapasite ve yeteneklerini kullanacağını kaydetti.

İsrail ordusunun, Hizbullah Hareketine yönelik saldırılarını her geçen gün yoğunlaştırdığını belirten Halevi, Lübnan sınırındaki güvenliğin tesisi için "katedilmesi gereken çok mesafe olduğunu" söyledi.

Herzi Halevi'nin açıklaması, İsrail ordusunun bugün öğleden sonra Lübnan'a "geniş çaplı" hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından geldi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısının 194, ölen Lübnanlı sivil sayısının ise 35 olduğu bildiriliyor.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi, 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

HİZBULLAH: İSRAİL’İN SALDIRILARI YANITSIZ KALMAYACAK

Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, İsrail’in sivillerin ölümüne yol açan Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarının yanıtsız kalmayacağını söyledi.

Safiyuddin, Hizbullah’ın İsrail çatışmalarda hayatını kaybeden mensupları için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugünkü saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bu saldırının yanıtsız kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Safiyuddin,”Mutlaka bir tepki gelecektir ve bu tepki de gerekli ve uygun düzeyde olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Temmuz 2006’da Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırılara atıfta bulunan Safiyuddin, “Bazıları 2006'da ya da denklemlerin olduğu 2006-2023 yıllarında ulaşamadıkları amaç ve hedeflere ulaşabileceklerini hayal ediyorlar ya da artık bu hedeflere ulaşabileceğine inanıyor. Biz de şunu söylüyoruz, yine yanılıyorsunuz. Düşman bu hedeflerin hiçbirine ulaşamayacaktır.” dedi.

İsrail ordusu Safed kentine yönelik düzenlenen saldırının ardından Lübnan’ın güneyindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda bir anne ve 2 çocuğu ile 1 Hizbullah mensubu ölmüştü.

Kaynak: AA

# HER

15 Şub 2024 - 00:40 - Dünya --- Okunma

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