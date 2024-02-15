Kartepe'de lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yüksek kesimler için kar yağışı yapmıştı. Kent merkezinde aralıklarla yağmur yağarken, Kartepe'de hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı. Kartepe'de yollar karla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte yollarda aralıksız çalışma yaptı. Kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yollar ulaşıma açık tutuldu. Gece Kartepe'ye çıkanlar kar yağışının keyfini çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.