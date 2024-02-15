Çocukların tabancayla oyunu faciayla bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da çocukların tabancayla oyunu faciayla bitti. Çocuklardan biri hayatını kaybetti.
Aslanlı Mahallesi'nde, F.D. (13), babasına ait beylik tabancısıyla arkadaşı H.Ş. (14) ile oynadığı esnada, tabancanın aniden ateş alması sonucu H.Ş. göğsünden, F.D. ise elinden yaralandı.
Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan H.Ş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
F.D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.