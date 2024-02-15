Kavga eden çift aynı silahla birbirlerini vurdu

Olay gece saatlerinde, Düzce Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. 932. Sokak üzerinde oturan Arzu G. ile Emin G. tartışmaya başladı. Arzu G. evden ayrılarak apartmanın önünde park halinde olan 41 TH 960 plakalı otomobiline bindi. Emin G., eşinin gitmek istemesine sinirlenerek silah ile Arzu G.’ye ateş etti. Can havliyle silahı alan Arzu G. de, Emin G.’ye ateş ederek birbirlerini yaraladı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralanan Arzu G. ve Emin G.’ye ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.